A Jhon Arias le avalaron el esfuerzo en su estreno con Wolverhampton, pero puede dar más

Jhon Arias tuvo su estreno oficial en la Premier League con Wolverhampton; no obstante, su club no obtuvo el resultado deseado y cayó 1-0 frente al Bournemouth. El exFluminense fue titular y ocupó la banda izquierda de los 'lobos', pero fue el primer cambio en el complemento. Como es habitual, tras una jornada en Inglaterra, en los diarios salieron las habituales calificaciones y el colombiano no fue la excepción a la regla.

¿Qué dijeron en la prensa inglesa sobre el debut de Jhon Arias con los 'wolves?

En ese orden de ideas, en el diario 'Molineux News' indicaron sobre el desempeño de Arias Andrade lo siguiente: "En su debut en la Premier League, Arias fue quizás más discreto de lo que hubiera deseado la afición. Algo que destacó fue su increíble ritmo de trabajo y su deseo de meterse en tacleadas y bloqueos. Fue la víctima de la roja a Toti, sustituyendo a Santi Bueno".

Jhon Arias frente al Bournemouth. AFP.

Con respecto a su puntuación, al extremo chocoano de 27 años le dieron un seis sobre diez, pasando a 'ras' la prueba en su estreno en la máxima división de Inglaterra con los 'lobos'.

Mientras que en 'Sofascore' lo evaluaron con 6.7 en los 57 minutos jugados en el Vitality Stadium. Jhon Arias tuvo un tiro a puerta, dos recuperaciones de balón, cuatro quites, un despeje, ganó cuatro duelos de ocho disputados en el campo de juego y tuvo doce pases precisos de trece.

Jhon Arias y sus números en Bournemouth vs. Wolverhampton por la Premier League. Sofascore

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias con Wolverhampton?

El calendario indica que el próximo reto del jugador de la Selección Colombia y su equipo será este martes 26 de agosto cuando reciban al West Ham, en compromiso válido por la segunda ronda de la EFL Cup, a partir de la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia, mientras que en la Premier League harán lo propio después frente Everton, el sábado 30 de agosto, también de local, pero a las 9:00 a.m. (hora de nuestro país).