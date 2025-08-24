Jhon Durán, entre amores y odios en Fenerbahce; siempre con vigilantes miradas encima

El hecho de haber sido un pomposo fichaje del Fenerbahce es un motivo para que todos los ojos estén encima suyo. En cada partido tanto los aficionados, como los medios de comunicación tienen a Jhon Durán como referencia y así las cosas se sienten algunos elogios y también críticas, le exigen más de lo que se ha visto hasta la fecha.

Pues precisamente eso fue lo que sucedió en las últimas horas y después de la victoria del sábado pasado por un 3-1 sobre Kocaelispor, en donde el exjugador de Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al Nassr no se hizo presente en el marcador, pero sí aportó una asistencia y en otras posibilidades intentó marcar, ante la vigilante mirada de los seguidores del equipo de la ciudad de Estambul.

Pues bien, en las redes sociales le pusieron foco al antioqueño, que llegó desde el fútbol árabe y se espera mucho de él en el equipo que orienta José Mourinho.

Por ejemplo la cuenta 'Fener Global' destacó que "la compostura de Durán debería ser un modelo a seguir para todos. La mayoría de los jugadores habrían buscado el gol en esa posición, pero él dio un pase fantástico en ese espacio reducido".

Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe. Jhon Durán, jugador colombiano del Fenerbahçe.

Publicidad

"Jhon Durán es un delantero muy fuerte y bueno. Por favor hay que apoyarlo, no lo comparen con otros", pidió Emre Erden, de una cuenta partidaria del conjunto turco.

Pero también los periodistas han dado sus opiniones e incluso veredictos, arriesgándose a vaticinar algo no tan bueno para el hombre de la Selección Colombia. Ali Çelikler apuntó que "Durán será abucheado en dos semanas como máximo. Incluso hoy, los aullidos han aumentado".

Publicidad

Así las cosas, será el propio Jhon Durán con sus ejecutorias en la cancha el que sumará adeptos y defensores y también les dará la vuelta a sus contradictores, que no lo ven con posibilidades de triunfar en Fenerbahce.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

Fenerbahce, de Jhon Durán, volverá a la acción el miércoles 27 de agosto de 2025 y será en la serie previa de la Champions League, para visitar a Benfica de Portugal. El partido de ida quedó 0-0.