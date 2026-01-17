Edwuin Cetré desmiente su deseo de jugar en River Plate y le 'jaló las orejas' a su representante

En las últimas horas, Edwuin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, tuvo que salir al paso de una polémica que amenazaba con romper su idilio con la hinchada del 'pincha'. A través de una contundente publicación en su cuenta de Instagram, el atacante colombiano desmintió categóricamente las declaraciones de su representante, Giancarlo Uda, sobre un supuesto deseo de jugar en River Plate.

La controversia estalló tras una entrevista concedida por Uda, en la cual sugirió que su representado veía con buenos ojos una posible transferencia al conjunto 'millonario, "Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez", fue lo que dijo. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría en el entorno del club de La Plata, especialmente considerando que Cetré se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos y determinantes del plantel dirigido por Eduardo Domínguez.

Ante el revuelo generado y la confusión de los fanáticos, el extremo de 28 años utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación con un mensaje directo y sin filtros: "En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije", sentenció el jugador, dejando claro que las palabras de su agente no representaban su sentir actual ni sus intenciones profesionales.



Para Cetré, la prioridad es proteger el vínculo que ha construido con Estudiantes. En su misiva, enfatizó que su enfoque está plenamente en seguir trabajando como lo ha venido haciendo. "Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto. Hoy, estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimos", afirmó. La desmentida no solo buscó calmar las aguas con la directiva, sino también enviar un gesto de lealtad a la tribuna que lo ha coreado en cada partido.

Publicidad

Historia en Instagram de Edwuin Cetré Pantallazo de Instagram

Con esta aclaración, el exjugador de Independiente Medellín cierra un capítulo que pudo haber sido negativo antes del inicio de la temporada. Aunque el mercado de pases siempre es dinámico y el interés de equipos grandes como River puede ser real debido a su alto rendimiento, por ahora, los hinchas de Estudiantes pueden respirar tranquilos; su estrella sigue comprometida con la causa rojiblanca, demostrando que, para él, el cariño que le tiene al 'pincha' vale más que cualquier rumor de traspaso.