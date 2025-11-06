A Jhon Durán lo señalan, aún le falta para ser titular de Fenerbahçe; "no está en condiciones"

Nueva jornada en la Europa League y el Fenerbahçe salió al ruedo. El equipo que tiene en sus filas al colombiano Jhon Durán visitó al Viktoria Plzen, en República Checa, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liguilla, dejando como resultado en el tablero un 0-0.

En el césped de juego del Doosan Arena, Durán sumó minutos, al ingresar desde el banquillo al minuto 59. El exAston Villa ha vuelto de a poco después de superar dolores en su espalda, pero tras el juego en tierras checas, el DT de los 'canarios amarillos', Domenico Tedesco, generó declaraciones sobre el por qué el '10' aún no es titular, pese a verle dado la victoria a su club en el reciente derbi contra el Besiktas en la Superliga turca. ¡Atentos a sus palabras!

Jhon Durán en acción de juego en el partido Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe por la Europa League. AFP

¿Qué dijo el técnico del Fenerbahçe sobre Jhon Durán?

En ese orden de ideas, el estratega del conjunto amarillo de la ciudad de Estambul indicó en rueda de prensa que el artillero antioqueño está realizando buenas presentaciones tras su lesión, pero que aún le falta más.

Publicidad

"Jhon Durán está progresando de forma excelente. Nuestros preparadores físicos, el equipo médico y los datos que manejamos indican que actualmente no está en condiciones de jugar 90 minutos; está disponible para 30-35 minutos. Sin embargo, tras el parón internacional, podrá jugar más minutos", sostuvo de entrada el estratega italiano en su charla con los medios de comunicación.

Durán volvió hace unos partidos con su club, y pese a haberle dado el triunfo en el derbi frente a Besiktas por 3-2, Tedesco consideró que aún puede no está al tope en cuanto a sus condiciones físicas, que le falta un poco más para volver a ser de la partida.

🗣️ Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Jhon Duran çok iyi bir gelişim sergiliyor. Atletik performans antrenörlerimiz, sağlık ekibimiz ve elimizdeki veriler Jhon Duran'ın şu an 90 dakika oynamak için uygun olmadığını söylüyor, o şu an 30-35 dakika oynayabilecek… pic.twitter.com/bN6K6pK66u — Mehmet Atahan Aydın (@mehmetatahana) November 7, 2025

Publicidad

De otro lado, Tedesco agregó que si es convocado en la próxima fecha FIFA con la Selección Colombia podría beneficiarlo en que tome más ritmo de competencia. Recordemos que la 'tricolor' enfrentará a Australia y Nueva Zelanda.

"Si va a la selección colombiana, jugará un poco más allí y le irá bien. Si no, entrenará con nosotros, lo cual sería bueno. Después de la fecha FIFA, Durán jugará más", sentenció el director técnico del Fenerbahçe.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con el Fenerbahçe?

El calendario de la Superliga de Turquia indica que los 'canarios amarillos' medirán fuerzas contra Kayserispor, este domingo 9 de noviembre, en horario de las 12:00 del día de Colombia. Fenerbahçe es segundo con 25 unidades.