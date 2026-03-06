Síguenos en:
Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Celta de Vigo vs Real Madrid, EN VIVO, por La Liga de España

A qué hora juega HOY Celta de Vigo vs Real Madrid, EN VIVO, por La Liga de España

En una temporada irregular y con el fin de no perderle pisada a Barcelona, Real Madrid visita una dura plaza como el estadio de Balaídos, donde el local espera hacerse fuerte.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Eduardo Camavinga, mediocampista francés del Real Madrid, celebra un gol con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé
AFP

