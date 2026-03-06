A qué hora juega HOY Celta de Vigo vs Real Madrid, EN VIVO, por La Liga de España

Real Madrid vuelve a saltar a la cancha este viernes 6 de marzo en La Liga, cuando visite al Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaídos, en un duelo que promete emociones, ya que los dos se juegan cosas diferentes, pero ubicados en los puestos de arriba de la tabla.

El conjunto ‘merengue’ buscará sumar tres puntos importantes fuera de casa para mantenerse en la pelea por el título contra Barcelona. Por otro lado, el equipo gallego intentará hacerse fuerte como local y dar la sorpresa frente a uno de los grandes del fútbol europeo, con el fin de acercarse a puestos de Champions League.

A qué hora juega Celta de Vigo vs Real Madrid HOY

El partido entre Celta de Vigo y Real Madrid se disputará hoy, viernes 6 de marzo, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

El compromiso será transmitido EN VIVO por ESPN.



Jugadores del Real Madrid celebran un gol en La Liga de España AFP

Cómo llegan Celta de Vigo y Real Madrid en la tabla de La Liga

Real Madrid llega a este compromiso peleando en la parte alta de la tabla de La Liga, en un apasionante mano a mano con Barcelona. Los 'merengues' son segundos, con 60 puntos y una diferencia de gol de +32, mientras que los 'culés' son primeros, sumando 64 unidades y +45.

Por su parte, el Celta de Vigo ha tenido una campaña competitiva, con la esperanza de acercarse a los puestos que dan cupo a competiciones europeas. Y es que está de sexto, con 40 puntos y una diferencia de +8.

Real Madrid celebra contra Benfica, en la Champions League Getty Images

Partido clave en La Liga de España

Con ambos equipos buscando puntos importantes en la clasificación, el duelo entre Celta de Vigo y Real Madrid promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada 27 en La Liga de España.

Los hinchas del fútbol español estarán atentos a lo que suceda en Balaídos, en un partido que se podrá seguir EN VIVO por ESPN y con cobertura minuto a minuto en Gol Caracol, donde estarán todos los goles, las polémicas y las reacciones del encuentro.