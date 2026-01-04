Juan Fernando Quintero y River Plate se llevaron sorpresa en el inicio de la pretemporada

River Plate cumplió el sábado con su desembarco en la ciudad patagónica de San Martín de los Andes, donde realizará la primera etapa de su pretemporada con la presencia de sus dos primeros refuerzos, Fausto Vera y Aníbal Moreno, y con la mira puesta en mejorar el desempeño registrado en 2025.

Tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires, el plantel profesional arribó a la ciudad de la provincia de Neuquén (sur del país) durante la madrugada y fue recibido por más de un centenar de hinchas que lo aguardó con banderas, cánticos y bengalas.

La delegación del Millonario, compuesta por 33 jugadores, de esta manera repite el escenario estival donde preparó las temporadas 2020, 2022 y 2024, a la espera de su estreno en el Torneo Apertura local, que será el 25 de enero como visitante ante Barracas Central.

En su desembarco en el hotel Loi Suites Chápelo, varios futbolistas y el técnico Marcelo Gallardo una vez cumplido con el registro en el alojamiento se acercaron hasta los simpatizantes para tomarse fotos y firmar camisetas.



🎥⛰️ Acción en San Martín de los Andes. 💪#River2026 pic.twitter.com/GZUJ2fhxeK — River Plate (@RiverPlate) January 4, 2026

Publicidad

River permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada frente a Millonarios. Seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros serán en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata.

Luego del duelo ante el conjunto uruguayo, River regresará a Buenos Aires para esperar por su estreno en el Torneo Apertura, donde buscará mejorar una temporada 2025 sin títulos y apenas con una final disputada ante Talleres de Córdoba, por la final de la Supercopa Internacional.

Impresionante el recibimiento de la gente de River en San Martín de Los Andes. pic.twitter.com/ch1YcDxTQA — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) January 3, 2026

Publicidad

Los jugadores de la plantilla de River Plate que forman parte de la pretemporada en San Martín de los Andes son:

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensas: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina en 2025 Getty Images

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Publicidad

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.