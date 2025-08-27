Publicidad

“A los futbolistas colombianos los quieres abrazar o insultar; no están bien ubicados”

La critica hace referencia principalmente al comportamiento y desempeño de los jugadores ‘cafeteros’ desde hace 20 años, aproximadamente, en Argentina.

Miguel Ángel Borja, polémico jugador colombiano de River Plate de Argentina.jpg
Miguel Àngel Borja, de River Plate, uno de los señalados.
Foto: River Plate.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:24 a. m.