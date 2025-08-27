Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Señalan a hinchas de Millonarios y Real Cartagena por hechos violentos; hay heridos

Señalan a hinchas de Millonarios y Real Cartagena por hechos violentos; hay heridos

Millonarios avanzó en la Copa Colombia pese a caer 2-1 ante Real Cartagena. La clasificación quedó opacada por disturbios que dejaron varios heridos.

Disturbios en Catagena entre hinchas de Millonarios y Real
Disturbios en Catagena entre hinchas de Millonarios y Real
@UltimoCartagena/X
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 27, 2025 07:58 a. m.