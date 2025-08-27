Señalan a hinchas de Millonarios y Real Cartagena por hechos violentos; hay heridos

La fiesta del fútbol volvió a verse empañada por actos de violencia, esta vez protagonizados por hinchas de Real Cartagena y Millonarios, previo al juego de vuelta de la Copa Colombia en el estadio Jaime Morón de la ciudad amurallada.

En varios videos se observa como aficionados de Cartagena agreden a un hincha de Millonarios en plena vía pública. Al parecer, el seguidor azul, que estaba acompañado por una mujer, también fue despojado de sus pertenencias.

Momentos previos al partido entre el Real Cartagena y Millonarios, se volvió a presentar otro acto de intolerancia que involucra a hinchas del equipo auriverde.



Una pareja que sería hincha de Millonarios habrían sido victima de agresión y presunto robo. pic.twitter.com/iKyQJcoljv — Lo Último Cartagena (@UltimoCartagena) August 27, 2025

Disturbios en Bocagrande

Otro enfrentamiento se presentó en la tarde del martes 26 de agosto, protagonizado, al parecer, por aficionados de Millonarios. Los incidentes ocurrieron en las playas de Bocagrande, en Cartagena, durante un altercado con vendedores ambulantes.

Publicidad

Según información de la Junta de Acción Comunal (JAC), de no ser por la oportuna intervención de la Policía, la situación habría escalado a mayores consecuencias.

El hecho tuvo lugar en playa Hollywood, una de las zonas más concurridas de Cartagena. La ciudad vivía la antesala de un partido de alto interés futbolístico, pero la llegada de hinchas del equipo visitante alteró el ambiente habitual del sector.

Publicidad

Los enfrentamientos dejaron como saldo cuatro policías heridos.

Un fuerte disturbio se registró este martes en playas de Bocagrande, entre hinchas de Millonarios y, al parecer, trabajadores turísticos del sector. El enfrentamiento causó caos en la capital de Bolívar, previo al encuentro entre Real Cartagena y Millonarios pic.twitter.com/XPawlYvQpX — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 27, 2025

Por medio de un comunicado, la Junta de Acción Comunal de Bocagrande rechazó los actos violentos registrados en la zona y reiteró que “Bocagrande es la casa de todos: cartageneros, colombianos y visitantes de todo el mundo. Como comunidad, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que hechos de intolerancia y violencia alteren la paz, la seguridad y el orden público en un territorio que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia y tranquilidad”. La JAC hizo además un llamado a reforzar la cooperación entre autoridades locales, distritales y nacionales para garantizar la convivencia y el bienestar de la comunidad.



Millonarios clasificó a octavos de final pese a la derrota

Millonarios vs Real Cartagena - Foto: Millonarios Oficial

Real Cartagena y Millonarios se enfrentaron en el estadio Jaime Morón de la ciudad amurallada, en el juego de vuelta de los playoffs de la Copa Colombia, que terminó con victoria 2-1 para los locales.

A pesar de la derrota, el conjunto ‘embajador’ aseguró su clasificación a la siguiente fase del campeonato, gracias al triunfo 3-1 obtenido en el partido de ida bajo la dirección de Hernán Torres.

Publicidad

Los goles para Real Cartagena fueron obra de Miguel Murillo y Gonzalo Pedrosa, mientras que por Millonarios anotó Danovis Banguero, tanto que selló el pase de los capitalinos a la próxima ronda.