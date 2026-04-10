A Luis Díaz lo exprimen en Bayern Múnich en la cancha y fuera de ella; "es un fenómeno"

Luis Díaz le trae rentabilidad a Bayern Múnich en todos los aspectos. En la cancha, el extremo guajiro aporta con goles, asistencias y noches mágicas de fútbol, pero fuera de los terrenos de juego también contribuye al club en otros temas; es todo un fenómeno.

El número '14' ha causado un gran impacto no sólo a nivel futbolístico, sus estadísticas en su primera temporada vestido con los colores del 'grande de Baviera' lo demuestran con 23 goles y 19 asistencias en todas las competiciones disputadas. 'Lucho' es una de las estrellas del elenco que dirige Vincent Kompany, y eso a su vez se avala en las líneas de marketing.

Su excelente labor en lo deportivo ha traspasado fronteras, su nombre le ha supuesto al Bayern Múnich reforzar su marca en países que antes no tenían tanto mercado, que eran emergentes, tal cual ha sucedido en Colombia. Desde que se dio el fichaje de Díaz Marulanda por el club 'teutón', en nuestro país las ventas de camiseta con el dorsal del exJunior de Barranquilla se han disparado notablemente.

Así fue como desde Alemania revelaron este importante dato, ya que según desveló 'AbendZeitung', las ventas de casacas de 'Luchito' en Colombia se han disparado un 400% desde su llegada, mientras que el tráfico de usuarios procedentes del país hacia la tienda online oficial ha crecido un 200%"; unos números más que impresionantes.



Pero ahí no para este fenómeno en el lado comercial que ha supuesto el talento colombiano, y es que su camiseta con el número 14, ha estado entre las cinco más solicitadas en la actual campaña y eso le ha generado ingresos notarios al Bayern Múnich en lo monetario.