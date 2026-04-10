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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz lo exprimen en Bayern Múnich en la cancha y fuera de ella; "es un fenómeno"

A Luis Díaz lo exprimen en Bayern Múnich en la cancha y fuera de ella; "es un fenómeno"

No solamente en Alemania, sino en otros países de Europa destacan el impacto positivo, más allá del deporte, de Luis Díaz en Bayern Múnich.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
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