A qué hora juega EN VIVO HOY, PSV vs. Bayern Múnich, por la última fecha de Champions League

Finaliza la fase de liga de la Champions League. El Bayern Múnich, de Luis Díaz, cerrará la primera ronda del torneo, enfrentando al PSV Eindhoven en condición de visitante. El equipo alemán intentará olvidar el mal partido que hicieron en su último juego en liga, para obtener un resultado favorable en su viaje a Países Bajos.

Los 'bávaros' irán con sus mejores hombres al duelo, en busca de los tres puntos que le permitan tener posibilidades de quedarse con la primera posición de la tabla, siempre y cuando el Arsenal caiga derrotado en su partido en el Emirates Stadium frente a Kairat Almaty. En la convocatoria para el duelo se encuentra 'Lucho', quien podría tener descanso, al ya estar clasificado su club a los octavos de final de la competición.

Su rival de este miércoles será el PSV, líder sólido de la Eredivisie, en la que tan solo ha empatado dos partidos y perdido uno en lo que va de la temporada. Precisamente, los 'rojiblancos' vienen de igualar a dos goles con el NAC Breda en su más reciente juego de local, por lo que llegan al choque de Champions con dudas.

En la rueda de prensa previa al juego, el técnico del cuadro neerlandés, Peter Bosz, contó lo que piensa del 'gigante de Baviera'. "Trabajé mucho tiempo en Alemania, así que conozco bien la liga, aunque este Bayern ya no es el mismo equipo de mi época. Juegan de tú a tú en todo el campo y tienen una enorme calidad futbolística. Han marcado 72 goles en 19 partidos, lo que creo que dice bastante. Aunque perdieron contra el Augsburgo el fin de semana pasado, siguen siendo los mejores. Será un partido difícil. Lo que me gusta es que Vincent Kompany también se atreve con jugadores jóvenes. Eso encaja con su cultura", afirmó.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich Getty Images

Por otra parte, en el PSV actúa un exjugador del Bayern, Paul Wanner, quien se refirió a cómo afrontará el partido, "todavía conozco a muchos jugadores del Bayern, así que es un partido especial para mí. También he estado en contacto con algunos de ellos. Mi etapa en el Bayern de Múnich fue una experiencia muy bonita. Es uno de los mejores equipos del mundo, pero también conozco nuestras cualidades en el PSV y sé cuáles son nuestras posibilidades contra este equipo".



A qué hora juega HOY PSV vs Bayern Múnich por la última fecha de la Champions League

El juego entre los 'bávaros' y los 'granjeros' tendrá su pitazo inicial a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), y contará con transmisión de 'ESPN' y 'Disney+'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más relevantes de Luis Díaz en el encuentro, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.