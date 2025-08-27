A qué hora juega HOY Bayern Múnich, con Luis Díaz frente a Wehen por Copa de Alemania

El colombiano Luis Díaz vive días de ensueño en el fútbol alemán. Tras un arranque prometedor en la Bundesliga y una gran actuación en la Supercopa de Alemania, el extremo guajiro ahora se prepara para un nuevo reto con la camiseta del Bayern Múnich: su debut en la Copa de Alemania.

El equipo bávaro visitará este miércoles al Wehen Wiesbaden, club que milita en la tercera división del fútbol germano, en un duelo válido por los 32avos de final del torneo. El compromiso representa una oportunidad para que el técnico Vincent Kompany rote su plantilla, aunque todo indica que Díaz podría tener minutos desde el inicio, dada su importancia en los planes ofensivos del conjunto rojo.

El exjugador del Liverpool llega en un gran momento de forma. En sus últimos dos encuentros con el Bayern, el colombiano anotó dos goles y repartió dos asistencias, consolidándose como una de las piezas más determinantes del frente de ataque. Su capacidad para desbordar, asociarse con los volantes y generar peligro constante por la banda izquierda lo han convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición.



Hora y dónde ver HOY EN VIVO, Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich

El compromiso entre Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich está programado para este miércoles 27 de agosto, desde la 1:45 p. m. (hora colombiana), en el estadio BRITA-Arena.

El encuentro se podrá seguir en Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión. Asimismo, los aficionados tendrán la posibilidad de consultar todas las incidencias, goles y jugadas polémicas durante el minuto a minuto del portal Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol



Luis Díaz podría ser inicialista

Todo apunta a que Luis Díaz podría estar en el once titular de Vincent Kompany, en un esquema ofensivo que buscará resolver temprano la serie y evitar contratiempos ante un rival modesto en el papel.

La probable alineación del Bayern Múnich sería la siguiente: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz; Harry Kane.