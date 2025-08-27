Los 10 impresionantes datos de Luis Díaz en Bayern Múnich; cuando 70 millones de euros no son mucho

Traspasado por 70 millones de euros del Liverpool al Bayern Múnich, el impacto del extremo colombiano Luis Díaz en el club bávaro ha sido potente e inmediato, con dos victorias en otros tantos partidos:

1. 1 gol crucial para ganar la Supercopa de Alemania

Luis Díaz ya fue decisivo en su estreno con el Bayern Múnich. Titular por el extremo izquierdo en la Supercopa de Alemania del pasado 16 de agosto, en el minuto 77 anotó el segundo gol de su equipo, que se impuso por 2-1 al Stuttgart y que se proclamó campeón del duelo entre el ganador de la Bundesliga y la Copa de Alemania del pasado curso.

2. Otro para tomar el liderato de la Bundesliga de inmediato

Publicidad

Una semana después, este viernes, en el comienzo de la Bundesliga, Luis Díaz marcó uno de los seis goles (6-0) con los que el Bayern Múnich derrotó con absoluta rotundidad al Leipzig en la primera jornada del torneo, con un golazo con la derecha dentro del área a la escuadra. Su gol significó el 2-0 parcial en ese encuentro. También colaboró en dos dianas de Harry Kane.

Publicidad

3. Los 8 goles del Bayern, entre Kane, Olise y Luis Díaz

Los ocho goles que ha marcado el Bayern en este inicio de curso se concentran en nada más tres jugadores, con cuatro aciertos de Harry Kane y dos de Michael Olise y Luis Díaz, los extremos derecho e izquierdo, respectivamente, del bloque de Vincent Kompany.

4. Los dos partidos, al completo

Luis Díaz ha entrado en la alineación tipo de inmediato. Vincent Kompany ha alineado los mismos once futbolistas en los dos encuentros disputados hasta ahora. Sólo él, el portero Manuel Neuer, el lateral izquierdo Josip Stanisic y el medio centro Josuha Kimmich han jugado los dos partidos completos, durante los 90 minutos cada uno, sin ser sustituidos.

Publicidad

5. Una media goleadora de récord

Luis Díaz promedia un gol por partido en el Bayern Múnich, inigualable tanto en su paso por el Liverpool, con 41 tantos en 148 encuentros entre todas las competiciones, como en el Oporto, también con 41 aciertos en 125 duelos. En el club inglés, su media fue de un gol cada 3,60 partidos, en el conjunto luso de 3,04 y en la entidad alemana de uno por choque.

Publicidad

Luis Diaz, en un entrenamiento con Bayern Foto: X/ @FCBayern

6. El mejor inicio de temporada de su carrera, igualado con el Liverpool en 2023-24

Luis Díaz ya empezó una vez una temporada con el mismo ritmo de goles de ahora, con los dos tantos que logró en el comienzo del curso 2023-24 con el Liverpool, cuando batió primero la portería del Chelsea, en un 1-1, y después del Bournemouth, con un triunfo por 3-1. Ahora ha repetido tales registros.

7. La única gran inversión del Bayern en este mercado

Publicidad

El Bayern Múnich tan solo ha incorporado tres jugadores este verano: Jonathan Tah, que quedó libre del Bayer Leverkusen; Tom Bischof, en las mismas condiciones desde el Hoffenheim, y Luis Díaz, con el citado traspaso de 70 millones de euros.

8. El séptimo fichaje más alto del verano

Publicidad

Los 70 millones de euros que pagó el Bayern Múnich al Liverpool por el extremo colombiano lo sitúan en la séptima posición de este mercado de verano, compartida con Martin Zubimendi, de la Real Sociedad al Arsenal. Por delante, están Florian Wirtz, al Liverpool por 125; Hugo Ekitiké, al mismo equipo por 95; Benjamin Sesko (76,5), Bryan Mbeumo (75) y Matheus Cunha (75), al Manchester United; y Víctor Osimhen, al Galatasaray también por 75 millones de euros.

9. El tercer traspaso más alto de la historia del Bayern

Sólo Harry Kane, por 95 millones de euros desde el Tottenham hace dos años, y Lucas Hernández, por 80 millones de euros desde el Atlético de Madrid en el verano de 2019, han sido más costosos que el fichaje de Luis Díaz en la historia del Bayern Múnich.

Publicidad

10. Un valor de mercado de 7 a 70 millones en 6 años

El valor de mercado de Luis Díaz está actualmente en los 70 millones de euros, según las cifras de la página web especializada ‘Transfermarkt’. En seis años, ese baremo se ha multiplicado por diez para crecer en un 1.000%, de los 7 millones de entonces hasta los 70 de ahora. Su registro mayor en ese sentido ha sido de 85 millones.