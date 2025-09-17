A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Chelsea, con Luis Díaz, por la Champions League

Esta tarde, el Allianz Arena será testigo de un duelo de alto calibre: Bayern Múnich recibe al Chelsea en el inicio de la nueva edición de la UEFA Champions League. En la jornada inaugural de la innovadora fase de liga, ambos equipos buscarán marcar terreno en un torneo que promete ser más competitivo que nunca.

El Bayern llega en buen momento. El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, viene de una contundente victoria en la Bundesliga ante el Hamburgo (5-0), lo que refleja el poder ofensivo del equipo. Harry Kane se muestra imparable en el frente de ataque, acompañado por un Luis Díaz en excelente forma. Sin embargo, el técnico belga deberá sortear varias bajas importantes: Jamal Musiala, Alphonso Davies, Raphaël Guerreiro e Hiroki Itō están lesionados, lo que complica la conformación de su once titular.

Por su parte, el Chelsea aterriza en Alemania con ciertas dudas. Aunque ha mostrado chispazos de buen fútbol bajo la conducción de Enzo Maresca, su rendimiento en la Premier League ha sido irregular. Aun así, el equipo londinense mantiene una base joven y talentosa, liderada por jugadores como Cole Palmer y Moisés Caicedo. El objetivo de los "Blues" es claro: volver a competir con seriedad en Europa. Pero no lo tendrán fácil, ya que también enfrentan un parte médico cargado: están descartados Levi Colwill, Benoît Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo y Liam Delap.

El historial entre ambos clubes añade un condimento especial. La final de 2012, cuando Chelsea levantó su primera Champions tras vencer al Bayern por penales en el propio Allianz Arena, todavía resuena en la memoria colectiva. Aunque los planteles actuales son completamente distintos, el contexto revive esa rivalidad que en la última década ha sido sinónimo de partidos intensos.

Este partido representa más que tres puntos. En un nuevo formato de Champions donde cada fecha cuenta, un buen inicio puede marcar el rumbo del grupo. Bayern busca reafirmarse como candidato al título desde el arranque, mientras que Chelsea quiere demostrar que está listo para volver a la élite europea.

Todo está listo para que el balón ruede en Múnich. Bayern y Chelsea prometen una noche de Champions con historia, táctica y ambición.

A qué hora juega HOY Bayern Múnich contra Chelsea, por la Champions League

El partido de este miércoles entre Bayern Múnich y Chelsea se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El encuentro se podrá observar por ESPN y la plataforma Disney+. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal del Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.