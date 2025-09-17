José Mourinho, cerca de dirigir a otro jugador de Selección Colombia; "están negociando"

Benfica despidió al entrenador Bruno Lage, tras la derrota en Champions League contra el modesto Qarabag, según anunció el club. Ahora, algunos medios afirman que José Mourinho es el candidato para sustituirlo.

Mourinho comenzó su carrera como director técnico del Benfica, pero dimitió después de solo dos meses y medio, antes de hacerse un nombre en el Oporto, el gran rival del gigante de Lisboa.

El mes pasado fue despedido por el Fenerbahce, tras poco más de un año en el cargo, luego de quedar eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones, irónicamente a manos del Benfica.

Las 'águilas' ganaban 2-0 en casa al Qarabag de Azerbaiyán, antes de caer por 3-2 en su primer partido de la fase de liga.

Publicidad

"Acabamos de llegar a un acuerdo con Bruno Lage, que deja su cargo como entrenador del Benfica", declaró el presidente del club y excentrocampista de la selección portuguesa, Rui Costa.

Lage, exentrenador del Wolverhampton, vivía su segunda etapa en el Benfica. Eso sí, ya estaba bajo presión después de que su equipo perdiera sus primeros puntos de la temporada en la liga frente al Santa Clara.

José Mourinho, ex técnico del Fenerbahce Foto: AFP

Publicidad

Costa dijo que el Benfica espera tener a su nuevo entrenador a tiempo para el partido de liga del sábado 20 de septiembre, contra el AVS. Sobre ello, tres diarios deportivos de Portugal mencionaron al técnico de 62 años, Mourinho, como posible sucesor.

A Bola afirmó que el Benfica ya está negociando con el autodenominado 'Special One'.

La anterior etapa de Mourinho en el Benfica duró solo 11 partidos a finales de 2000, pero luego, tras impresionar en el Uniao de Leiria, fichó por el Oporto y lo llevó a ganar dos títulos de liga consecutivos y la Champions League en 2004.

Eso le encaminó hacia una carrera de gran éxito como entrenador de Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, antes de que su suerte comenzara a decaer, tras fichar por Manchester United en 2016.