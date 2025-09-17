Luis Díaz es noticia, a horas de Bayern Múnich contra Chelsea, por la Champions League

Después de haber brillado en la Bundesliga, la Supercopa y la Copa de Alemania, Luis Díaz se prepara para un nuevo reto con el Bayern Múnich y es la Champions League. En la fecha 1 de la fase de liga, el rival no será fácil, pues se verá las caras contra Chelsea, en el Allianz Arena, este miércoles 17 de septiembre, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia).

Empezar ganando es clave y, por eso, el director técnico, Vincent Kompany, alinearía lo mejor que tiene a su disposición para conseguir el resultado esperado, sumar tres puntos y darle la alegría a la afición. Así las cosas, el diario 'Bild' dio a conocer la posible alineación titular del equipo alemán, donde el nombre del guajiro aparece en el frente de ataque.

Bajo los tres palos estaría Manuel Neuer, custodiado por una línea de cuatro en la zona defensiva conformada por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanišić. Ya en la mitad de la cancha, los encargados de recuperar el balón, dar salida y convertirse en el primer pase son los experimentados y líderes, Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

Metros más adelante, el estratega ordenaría su tradicional tridente con Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry. Por último, el referente de área es el goleador, Harry Kane, quien habló en la previa del compromiso frente a los 'blues'. Recordemos que el atacante inglés hizo parte de la nómina de Tottenham, por varios años, y enfrentar a Chelsea siempre será especial.

"Era una buena rivalidad, especialmente al principio de mi carrera en el Tottenham, en la era de Mauricio Pochettino. Tuvimos muchos buenos partidos, partidos difíciles", dijo de entrada. Kane ha medido fuerzas con Chelsea en 22 ocasiones, entre todas las competiciones, con el Tottenham, justo antes de fichar por el Bayern Múnich en 2023.

Esa racha incluyó la derrota en la final de la Copa de la Liga, así como dos derrotas en semifinales de la Copa de la Liga y la eliminación en semifinales de la FA Cup en 2019. "Jugar contra rivales de la Premier League crea siempre algo más de expectación en torno a mí. Quizás a la afición del Chelsea no les gusto tanto. Eso me motiva a jugar mejor", sentenció.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga Getty Images

En este inicio de su tercera campaña en el club bávaro, Harry Kane ya ha marcado ocho goles en cinco partidos (uno en Supercopa, cinco en Bundesliga y dos en Copa). De hecho, en 101 partidos con el Bayern Múnich, suma 93 goles, siendo uno de los jugadores más importantes de la institución en los últimos años para conseguir los diferentes logros planteados.