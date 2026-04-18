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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y Luis Díaz, a un paso de ganar la Bundesliga; Borussia Dortmund perdió con Hoffenheim

Bayern Múnich y Luis Díaz, a un paso de ganar la Bundesliga; Borussia Dortmund perdió con Hoffenheim

Este domingo, Bayern Múnich se puede coronar campeón del fútbol alemán con tan solo sumar un punto frente el Stuttgart. La derrota del Borussia Dortmund le dejó la puerta abierta.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Borussia Dortmund perdió 2-1 con el Hoffenheim.
Borussia Dortmund perdió 2-1 con el Hoffenheim.
Getty Images.

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