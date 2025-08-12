¿A quién le hizo gestos Jhon Jáder Durán tras golazo con Fenerbahce? Lo dedicó “de frente”

Jhon Jáder Durán fue una de las figuras del Fenerbahce de Turquía gracias a su gol en el triunfo 5-2 en condición de local sobre el Feyenoord de Países Bajos por Champions League.

Su anotación, la segunda de su escuadra, sirvió para que el elenco amarillo de Estambul avanzará a la última fase previa del torneo continental, denominada como 'playoffs', debido a que el encuentro de ida había terminado 2-1 a favor del bando holandés.

Lo particular fue la forma en la que el atacante antioqueño se puso a festejar, pues tenía todo un repertorio de movimientos preparados para la ocasión.

Sin embargo, antes de su singular celebración junto a varios de sus compañeros, el paisa e 21 años de edad hizo una serie de gestos dirigidos a un sector específico de la tribuna en el que estaban aquellos a los que les estaba dirigiendo sus expresiones.



¿Para quién fueron gestos de Jhon Jader Durán por su gol?

El delantero ‘cafetero’ miró con cara de 'pocos amigos' al primer piso del estadio, donde se encontraban varios de sus familiares, a los cuales el jugador invitó para que lo vieran en acción.

No obstante, se trataba de una expresión postiza, ya que después se puso a reír por la alegría de su conquista y hasta mostró un baile que tenía preparado con el defensa inglés Archibald Brown y con el volante brasileño Fred.

De hecho, él mismo dio la explicación luego del partido en zona de atención a la prensa: “Mi familia estuvo aquí y marqué frente a ellos. Eso lo hizo aún mejor. Ahora queremos pasar de ronda".

🟡🔵 Jhon Duran: "Gerçekten çok mutluyum. Burada taraftarın önünde ilk golümü attığım için keyifliyim. Takıma ve taraftarın sevgisine teşekkürler. Hissettiğimiz çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Ailem buradaydı ve onların önünde gol attım. Bu daha da güzel oldu. Şimdi diğer turu… pic.twitter.com/B2b3iVAyvE — Hodri Meydan 🇹🇷 (@HodriMeydan_TV) August 12, 2025

Además, se dejó ver complacido por su desempeño: “Me alegra marcar mi primer gol aquí frente a la afición. Gracias al equipo y a la afición por su cariño. Me siento genial”.

Y aunque se sospechó que había sido sustituido por lesión, indicó que no tenía nada de qué preocuparse.

Por su parte, las redes sociales del Fenerbahce exaltaron tanto el festejo que hubo piropo: “La celebración es tan bella como el gol mismo”.

Golün kutlaması gol kadar güzel.

Bu gece keyfimiz Archie & Durán gibi. 🕺🏽 pic.twitter.com/DAPe3jXq82 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2025

Ahora, el equipo del delantero antioqueño deberá medirse con el Benfica de Portugal, club del también paisa Richard Ríos, en llave de eliminación directa por un cupo para el cuadro principal de la Champions League.