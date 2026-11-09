Jhojan Romaña, uno de los salvadores de León; vea su asistencia contra Chivas

El León le arrancó el empate 1-1 al Guadalajara y el Querétaro complicó sus posibilidades de clasificar al perder 2-0 ante el Puebla, en partidos que cerraron este domingo la decimosexta jornada del torneo Apertura 2026 que lidera el Cruz Azul.

Bajo el mando del argentino Gabriel Milito, las Chivas se mantuvieron en el tercer lugar con 30 puntos, a dos del Cruz Azul, que el sábado tomó el liderato con su triunfo a domicilio por 3-2 sobre los Tigres.

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"Tuvimos ocasiones para aumentar la diferencia y cerrar el partido, no lo hicimos, dejamos con vida al León y nos faltó la atención necesaria para defender las últimas dos pelotas detenidas para lograr el triunfo, que hubiese sido justo", declaró Milito.

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Guadalajara y Cruz Azul se enfrentarán en la decimoséptima y última fecha de la fase regular.



Dirigido por el también argentino Javier Gandolfi, el León llegó a 23 unidades, subió al séptimo lugar y se colocó en zona de clasificación a cuartos de final.

La Fiera se quedó con 10 hombres al minuto 53 por la expulsión del mediocampista Iván Rodríguez.

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"Me saco el sombrero ante mis jugadores, es un orgullo dirigirlos, porque jugar contra este tipo de rivales en un once contra once ya te demanda un sacrificio y un esfuerzo importantes, y con diez tuvieron que redoblar esfuerzos", comentó Gandolfi.

El Rebaño de Milito se adelantó 1-0 al 69' con una definición de Ricardo Marín casi al filo del área chica.

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Paul Bellón firmó el 1-1 con un remate frontal a escasos metros del arco, al 87' luego de una gran asistencia del colombiano Jhojan Romaña.

¡Un GOL que le da esperanza al @clubleonfc! 💚



La Fiera sacó las GARRAS y clavó el empate con este remate de Paul Bellón. 🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #LEOCHI pic.twitter.com/J4KCFZOJli — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2026

De momento hay cinco equipos clasificados a los cuartos de final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas.

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En la parte baja de la tabla hay cuatro escuadras eliminadas: Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez.