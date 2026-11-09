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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhojan Romaña, uno de los salvadores de León; vea su asistencia contra Chivas

Jhojan Romaña, uno de los salvadores de León; vea su asistencia contra Chivas

León rescató un empate en casa frente a Chivas de Guadalajara y tuvo como una de sus figuras al colombiano Jhojan Romaña, quien se lanzó al ataque y habilitó a Paul Bellón. ¡Hay VIDEO!

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Jhojan Romaña, colombiano de León.
Jhojan Romaña, colombiano de León.
AFP.

El León le arrancó el empate 1-1 al Guadalajara y el Querétaro complicó sus posibilidades de clasificar al perder 2-0 ante el Puebla, en partidos que cerraron este domingo la decimosexta jornada del torneo Apertura 2026 que lidera el Cruz Azul.

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Bajo el mando del argentino Gabriel Milito, las Chivas se mantuvieron en el tercer lugar con 30 puntos, a dos del Cruz Azul, que el sábado tomó el liderato con su triunfo a domicilio por 3-2 sobre los Tigres.

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"Tuvimos ocasiones para aumentar la diferencia y cerrar el partido, no lo hicimos, dejamos con vida al León y nos faltó la atención necesaria para defender las últimas dos pelotas detenidas para lograr el triunfo, que hubiese sido justo", declaró Milito.

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Guadalajara y Cruz Azul se enfrentarán en la decimoséptima y última fecha de la fase regular.

Dirigido por el también argentino Javier Gandolfi, el León llegó a 23 unidades, subió al séptimo lugar y se colocó en zona de clasificación a cuartos de final.

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La Fiera se quedó con 10 hombres al minuto 53 por la expulsión del mediocampista Iván Rodríguez.

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"Me saco el sombrero ante mis jugadores, es un orgullo dirigirlos, porque jugar contra este tipo de rivales en un once contra once ya te demanda un sacrificio y un esfuerzo importantes, y con diez tuvieron que redoblar esfuerzos", comentó Gandolfi.

El Rebaño de Milito se adelantó 1-0 al 69' con una definición de Ricardo Marín casi al filo del área chica.

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Paul Bellón firmó el 1-1 con un remate frontal a escasos metros del arco, al 87' luego de una gran asistencia del colombiano Jhojan Romaña.

De momento hay cinco equipos clasificados a los cuartos de final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas.

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En la parte baja de la tabla hay cuatro escuadras eliminadas: Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez.

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