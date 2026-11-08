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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero: “La falla contra Tolima es que Millonarios jugó mal, me deja pensativo”

Alberto Gamero: “La falla contra Tolima es que Millonarios jugó mal, me deja pensativo”

El técnico de Millonarios se mostró autocrítico tras hacer el análisis de la derrota 2-1 este domingo, en Ibagué, a falta de una fecha para el final del ‘todos contra todos’.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Alberto Gamero Millonarios
Alberto Gamero, técnico de Millonarios
Colprensa

Millonarios cayó 2-1 en su visita a Ibagué y completa más de 13 años sin conseguir una victoria en el estadio Manuel Murillo Toro. Tras esta nueva derrota, el técnico Alberto Gamero se mostró pensativo y preocupado por la actuación de sus dirigidos.

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De entrada, el estratega del equipo 'embajador' fue autocrítico por la mala presentación, en un encuentro que con un mejor resultado los hubiera dejado clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. "Comenzamos ganando, fallas en un tiro de esquina viene un penalti. Después prácticamente un mal rechazo viene el otro gol en una transición, se falla, pero yo creo que hoy la falla es que se jugó mal".

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Sobre la misma línea, Alberto Gamero explicó que "yo pensando ahorita no hemos podido ligar dos partidos, jugamos bien contra América, y no contra Tolima, lo hacemos bien contra Jaguares, y mal contra Once Caldas. Eso a mi me deja pensativo, hoy buscamos alternativas, y hoy ratificamos más la frase que yo les he dicho a ustedes, que no por tener más delanteros se va a hacer gol, hoy el camino no era el correcto, sin embargo, intentamos, en centros, en pelota quieta, en empatar el partido y no lo hicimos".

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*Acá más declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

*¿Qué pasa con el rendimiento del equipo?
"Esa pregunta también me la hago yo, nosotros tratamos de darle herramientas al equipo para que no me cambie de uno a otro partido, y acá hubo dos cambios obligatorios, Valencia y Ureña. Eso es algo que nos tenemos que dar cuenta todos, algo que nos ha pasado en cuatro, cinco partidos, comenzamos ganando, si no empatamos, perdemos. Hay muchas cosas por mirar, por corregir, no sabe uno cuál es el equipo ideal que uno quiere. Yo quiero el primer tiempo contra América".

Tolima vs Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado Tolima vs Millonarios
Colprensa

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*Partido definitivo contra Alianza, con riesgo de eliminación
"A mí por la cabeza no se me pasa eso, no puedo pensar en eso, pienso en que tenemos buen equipo, la clasificación depende de nosotros, no de ninguno, confío en el equipo que tengo, los jugadores, sus capacidades. Si me hace esa pregunta, no se la puedo responder, en mi cabeza está que vamos a clasificar, que hemos hecho hasta el momento un puntaje que nos da la posibilidad en clasificar, en el fútbol pasan muchas cosas".

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*La importancia de Cuadrado en Millonarios
"Nosotros no solamente yo, sino como grupo, tener a Juan Guillermo para nosotros es una alegría inmensa, es una satisfacción, un jugador que nos puede ayudar al objetivo que nosotros queremos, que es pelear el título. Es un jugador que sus capacidades nos llevan a que seguramente habrá jugadores que aprenderán mucho de él, por todo lo que ha hecho. Vino a ayudarnos a competir de la mejor manera, a clasificar, y a pelear este torneo, y seguramente vamos a intentar hacerlo".

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