Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lamine Yamal enciende las alarmas en España; hay decisión para el juego contra República Checa

Lamine Yamal enciende las alarmas en España; hay decisión para el juego contra República Checa

Este lunes se dio a conocer una importante novedad sobre Lamine Yamal, figura del Barcelona, de cara a la convocatoria con la Selección España.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España.
Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España.
Foto: AFP

El jugador del Barcelona Lamine Yamal va a permanecer en Barcelona durante la jornada de hoy debido a las molestias que sufrió en la rodilla derecha en el partido del Atlético de Madrid y se incorporará "en los próximos días" a la concentración de la selección española, al igual que el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, aquejado de gripe.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Ambos se perderán el partido del jueves ante la República Checa de la Liga de Naciones porque la previsión es que se incorporen a la concentración "en los próximos días para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el estadio Metropolitano", programado el próximo domingo, día 15, según informó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Publicidad

Últimas noticias

José Mourinho, ganador del entrenador del mes en octubre
Gol Caracol

José Mourinho sigue marcando la diferencia en el Real Madrid; elegido mejor DT de La Liga en octubre

Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo
Gol Caracol

Raúl González, leyenda del Real Madrid, nuevo entrenador del Real Oviedo

La RFEF detalló la situación física de los dos jugadores con motivo del inicio de la concentración de los 27 jugadores convocados por el seleccionador, Luis de la Fuente, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Publicidad

Ante las molestias sufridas en el partido disputado anoche en el estadio Metropolitano, Lamine Yamal se ha sometido a unas pruebas y "se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación, explica la RFEF.

En el caso de Oyarzabal, "está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Según la RFEF, "Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales", añaden la entidad federativa.

Dávinson Sánchez Selección Colombia
Selección Colombia

Se sigue armando la Selección Colombia contra Chile; ya hay nueve jugadores, en Cali

Alberto Gamero Millonarios
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero: “La falla contra Tolima es que Millonarios jugó mal, me deja pensativo”

Tolima vs Millonarios
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios

Publicidad

Relacionados

Lamine Yamal

Selección España

Publicidad

Publicidad

Publicidad