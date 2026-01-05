“Admiro mucho a Jhon Durán, pero la gente no ve sentido de pertenencia en él”

No hay día en el que Jhon Durán pase desapercibido en Turquía. El delantero colombiano se ha convertido en tema permanente de debate entre hinchas y medios, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por algunas decisiones y actitudes que han generado controversia dentro y fuera de las canchas desde su llegada al Fenerbahce.

En las últimas horas, el antioqueño volvió a quedar en el ojo del huracán tras ausentarse del más reciente compromiso del conjunto ‘otomano’ por la Copa de Turquía, duelo en el que Fenerbahce cayó 2-1 frente a Besiktas. La ausencia de Durán se debió a una solicitud personal del jugador, quien pidió a su entrenador no ser tenido en cuenta para el partido con el objetivo de viajar a Colombia y pasar la Navidad junto a su familia.

La decisión no cayó bien entre un sector importante de la afición, especialmente por tratarse de un clásico y de una instancia determinante del torneo. Para muchos, el gesto fue interpretado como una falta de compromiso en un momento clave de la temporada, lo que intensificó las críticas hacia el atacante colombiano.

En lo que va de la campaña con Fenerbahce, el exjugador de Al Nassr ha disputado 15 partidos en todas las competiciones, registrando cuatro goles y tres asistencias en 731 minutos en cancha. Si bien sus números no son negativos, parte del entorno del club considera que su aporte podría ser mayor, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas generadas tras su fichaje.



Más críticas para Jhon Durán en Turquía

Jhon Durán Fenerbahce - Foto: Getty Images

Publicidad

La ausencia del delantero en el último partido avivó los cuestionamientos en redes sociales. Uno de los comentarios más replicados fue el de Rıdvan Aksu, seguidor de los ‘canarios amarillos’, quien reconoció el talento del colombiano, pero puso en duda su sentido de pertenencia con el club.

“Quienes me siguen lo saben. Admiro mucho a Jhon Durán. Llevo diciendo desde que llegó que es un talento que puede convertirnos en campeones. Pero no te tomes vacaciones de Navidad mientras estés dos meses de baja por lesión y el Fenerbahçe juegue el derbi sin delantero. La gente no ve un sentido de pertenencia en ti. Muéstrame ahora”, escribió en su cuenta de X.

takip edenler bilir. Jhon Duran'ı çok beğeniyorum. bizi şamp yapabilecek bir yetenek diye geldiğinden beri söylüyorum.



ama sen sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalmışken, FB'nin santrforsuz çıktığı derbide Noel izni kullanma.

insanlar aidiyet görmüyor senden.

göster artık https://t.co/cJONv4lNQH — Rıdvan Aksu (@AksuTw) January 5, 2026

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El primer gran reto de 2026 para el equipo dirigido por Domenico Tedesco será este martes 6 de enero, cuando Fenerbahce se enfrente al Samsunspor por las semifinales de la Súper Copa de Turquía. El compromiso está programado para las 12:30 p. m. (hora colombiana), un partido en el que Jhon Durán tendrá la oportunidad de responder dentro del campo y acallar las críticas con fútbol.