Exjugador turco cuestiona la inversión del Fenerbahce en el fichaje de Jhon Durán

Desde su llegada a Turquía para defender la camiseta del Fenerbahçe, procedente del Al Nassr de Arabia Saudita, el delantero colombiano Jhon Jáder Durán ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión. El atacante, de 22 años, regresó al fútbol europeo con grandes expectativas, pero su proceso de adaptación no ha sido sencillo y ha generado opiniones divididas en el entorno del club.

En la presente campaña con los ‘canarios amarillos’, Durán acumula 15 partidos en todas las competiciones, con un balance de cuatro goles y tres asistencias en 731 minutos en cancha. Si bien sus números no son del todo negativos, para un fichaje de alto perfil resultan insuficientes para parte de la prensa y la afición turca, que esperaba un impacto inmediato del colombiano.

Cabe recordar que el delantero surgido en la ‘cantera de héroes’ estuvo fuera de las canchas cerca de dos meses al inicio de la temporada debido a una lesión, situación que interrumpió su continuidad y condicionó su rendimiento en el arranque del curso.



En Turquía cuestionan el fichaje de Jhon Durán

Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. X de @Fenerbahce

Más allá de las estadísticas, Jhon Durán ha sido objeto de críticas por su comportamiento dentro del campo. Su fuerte temperamento lo ha llevado a protagonizar varios episodios controvertidos, entre ellos una expulsión en un partido de la UEFA Europa League frente al Ferencváros, además de amonestaciones y gestos que no han sido bien recibidos por el entorno del fútbol turco.



Para muchos, el fichaje de Durán por el Fenerbahçe fue inicialmente una gran noticia, ya que representaba un paso importante en su carrera al retornar al ‘viejo continente’ tras su mediático paso por el balompié saudí, donde incluso compartió ataque con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

Publicidad

Sin embargo, no todos comparten esa visión. Un exjugador turco cuestionó abiertamente la inversión realizada por el club de Estambul y puso en duda la relación costo-beneficio del colombiano.

“Si el Fenerbahçe hubiera utilizado el dinero que gastó en En-Nesyri y Jhon Durán para comprar un delantero de primer nivel, estaríamos hablando de cosas muy diferentes tanto en la liga como en Europa”, afirmó Okan Koç, reflejando un sentir que comienza a ganar fuerza en la opinión pública.

💥🗣️Okan Koç : Fenerbahçe, En-Nesyri ve Jhon Duran’a harcadığı parayla gidip baba bir santrfor alsaydı, hem ligde hem de Avrupa’da çok farklı şeyler konuşuyor olurduk.



pic.twitter.com/ePAVbuMqk7 https://t.co/pdieGXCtaB — Fener Global (@FenerGlobalOrg) January 3, 2026

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El primer gran examen de 2026 para los dirigidos por Domenico Tedesco será este martes 6 de enero, cuando se enfrenten al Samsunspor por las semifinales de la Súper Copa de Turquía. El compromiso está programado para las 12:30 p. m. (hora colombiana).