Jaminton Campaz y un posible cambio de equipo que causa polémica en Argentina y México

Jaminton Campaz es tema de conversación. Desde México dieron a conocer que "se convirtió en objetivo de América y están trabajando para traerlo y pueda incorporarse lo más pronto posible". Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al periodista, Raoul 'Pollo' Ortiz, para conocer más de ese interés.

"América de México está interesado en Jaminton Campaz, entendiendo que es un jugador interesante, de calidad y versatilidad. Además, saben que le queda poco tiempo de contrato e intentarán agotar las circunstancias para obligar a Rosario Central a una venta", afirmó de entrada el comunicador en la entrevista.

Pero no fue lo único y reveló un hecho que causó polémica en territorio argentino. "Se reportó que el colombiano se plantó en el entrenamiento y le pidió a su técnico, Almirón, que lo ayude con el tema de la salida. Veo probable que vaya a las 'águilas' y sería una buena oportunidad para Rosario Central", añadió.

"Si no llega ahora, solo sería esperar tres meses para que salga libre. Central lo vende ahorita barato o se le va gratis. El tema es que América es un equipo con presión mediática y piden refuerzos. Si esto se alarga, mirarán hacia otro lado porque no son de esperar tanto. Cuando se filtra todo, se acelera", sentenció.



Dicha información fue complementada por Juan José Buscalia, que dijo que "la oferta que llegó fue de 3,5 millones de dólares y su contrato va hasta diciembre. Central está dispuesto a venderlo, pero pide 5,5 millones. Campaz quiere irse y, de hecho, ni siquiera se entrenó este martes, lo que llamó la atención".

Jaminton Campaz, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026 AFP

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"El condicionante de Rosario es que lo dejen ir después de Corinthians, rival en la Copa Libertadores. El tema es que el jugador dice que su contrato vence en diciembre de 2026, pero en el club dicen que hay una extensión y renovación automática hasta final de 2028. Por ese lado pasan las diferencias", continuó.

Al escuchar esto, Raoul 'Pollo' Ortiz dejó claro que "América no va a pagar lo que piden. Lo que tengo entendido es que ya hay un acuerdo de palabra con el jugador, en la parte económica, ya que le mejoraría las condiciones. El paso lo tiene que dar el futbolista, presionando. Habrá una novela con este fichaje".

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Por último, 'Juanjo' puntualizó que "Rosario Central es un equipo grande, que tiene en Campaz uno de sus activos más importantes. Además, si uno conoce mínimamente a su presidente, es de los que no se deja presionar por nadie. Hay una oferta que no es buena ni en el momento ni en el monto".