Fue campeón con Millonarios y ahora aconseja a Kevin Mier en Cruz Azul; "gestiona las emociones"

El nombre de Nicolás Vikonis sigue siendo recordado con cariño por la afición de Millonarios. El arquero uruguayo fue una de las figuras del equipo que conquistó la anhelada estrella 15 en 2017 y, casi una década después, continúa ligado al fútbol, aunque desde un rol muy diferente.

Lejos de los guantes y los arcos, Vikonis hoy hace parte del cuerpo de trabajo de Cruz Azul, club en el que milita el colombiano Kevin Mier. El exguardameta lidera el Área de Rendimiento Mental de la institución, un departamento creado para fortalecer el aspecto psicológico y cognitivo de los futbolistas, con el objetivo de que puedan alcanzar su máximo nivel dentro del terreno de juego.

En ese sentido, el exportero trabaja de cerca con toda la plantilla, incluido Kevin Mier, quien se ha consolidado como uno de los referentes del conjunto cementero y de la Selección Colombia.

De acuerdo con el diario mexicano 'RÉCORD', el trabajo que encabeza Vikonis busca que los futbolistas aprendan a separar los problemas personales de su desempeño deportivo. La premisa es clara: gestionar correctamente las emociones para evitar que las situaciones fuera de la cancha afecten el rendimiento durante los partidos.



Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul - Foto: Cruz Azul oficial

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El departamento realiza un seguimiento personalizado a cada jugador mediante procesos de evaluación, diseño de estrategias, implementación y análisis. Además, trabaja de la mano con el área de psicología deportiva para identificar fortalezas y aspectos por mejorar en cada integrante del plantel.

Pero el acompañamiento no se limita únicamente al aspecto emocional. Los jugadores también desarrollan ejercicios cognitivos diarios enfocados en mejorar la velocidad de reacción, la concentración, la toma de decisiones y la agilidad mental, aspectos que complementan el trabajo físico y táctico que dirige el cuerpo técnico.