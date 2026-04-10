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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alerta en Juventus y del interés de Colombia con Juan Cabal; una dolencia lo sacó del entrenamiento

Alerta en Juventus y del interés de Colombia con Juan Cabal; una dolencia lo sacó del entrenamiento

Desde Italia reportaron este viernes que Juan Cabal sufrió una molestia en la práctica de la Juventus, de cara a una nueva jornada en la Serie A. ¡Acá más detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Juan Cabal, lateral de la Juventus.
Juan Cabal, lateral de la Juventus.
AFP

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