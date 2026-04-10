Alerta en Juventus y del interés de Colombia con Juan Cabal; una dolencia lo sacó del entrenamiento

No son buenas las noticias que reportan este viernes desde territorio italiano con respecto a una de las figuras de la Selección Colombia: Juan Cabal. Informan desde la nación transalpina que el lateral de la nómina de la Juventus no terminó el más reciente entrenamiento de su club, lo que prendió las alarmas.

La 'vecchia signora' se prepara para lo que será una nueva jornada del 'calcio', certamen en el que visitará el campo de juego del Atalanta este sábado. Pero en la antesala del juego, Cabal sufrió molestias en plena práctica.

Juan Cabal, en su regreso a las canchas con la Juventus Foto: X/ @juventusfc

"En la víspera del partido, sin embargo, llegan noticias desalentadoras desde la enfermería de Luciano Spalletti. Juan Cabal se ha quejado de una molestia en el aductor izquierdo", precisaron de entrada en el reporte de la página web 'Pazzi di Fanta', este viernes 10 de abril.



Debido a este lamentable inconveniente, la participación del colombiano en el partido contra la 'dea' "sigue siendo muy dudosa", y ahora lo que sigue es que "su estado será evaluado en las próximas horas para determinar si Cabal podrá reincorporarse a la convocatoria de la 'juve'".

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"Esta es una mala noticia para la Juventus, que corre el riesgo de perder a un jugador clave en un partido crucial en la lucha por el cuarto puesto, un objetivo fundamental para clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. La Juventus se encuentra actualmente quinta en la clasificación con 57 puntos, a un punto del Como, que ocupa el cuarto lugar", terminaron por comunicar en el medio italiano.

Hay que precisar que Cabal no ha tenido suerte en cuanto a las lesiones desde que arribó a la 'vecchia signora', incluyendo una rotura de ligamento cruzado en noviembre 2024 que lo alejó gran parte de la temporada y una rotura moderada del bíceps femoral del muslo derecho, en octubre 2025, que lo marginó por más de un mes.



¿A qué hora es Atalanta vs. Juventus?

Este vital compromiso para los dirigidos por Luciano Spalletti se llevará acabo este sábado 11 de abril en la cancha de la 'dea', el New Balance Arena. El horario de transmisión para Colombia es de la 1:45 de la tarde.