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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero da de qué hablar en Argentina por su rendimiento en Vélez Sarsfield

Álvaro Montero da de qué hablar en Argentina por su rendimiento en Vélez Sarsfield

Después de unos meses difíciles, en los que no tuvo continuidad, Álvaro Montero está viviendo un 2026 de ensueño y lo ocurrido recientemente es prueba de ello.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Vélez Sarsfield, es figura en el fútbol argentino
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