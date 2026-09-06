Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago sigue primero

Santiago Buitrago sueña en grande en la Vuelta a España 2026. Y es que cada vez falta menos para que se asegure como el campeón de la clasificación de la montaña. La segunda semana fue fructífera en cuanto a los puntos sumados y, por eso, a falta de tan solo seis jornadas para que se baje el telón de esta edición, el colombiano mira a todos desde lo más alto, con una importante ventaja sobre sus perseguidores.

Este domingo 6 de septiembre, en el marco de la etapa 15, hubo dos puertos, ambos de tercera categoría. En ninguno de los dos, el 'escarabajo' dijo presente. De hecho, haber estado en la mayoría de las fugas de las anteriores fracciones, le pasaron factura y eso llevó a que se descolgara un poco en una de las subidas. Sin embargo, las unidades otorgadas fueron pocas y, además, ninguno de sus rivales le hizo daño.

A 73 kilómetros de la meta, se disputó el primer premio. Allí, el ganador fue Gijs Leemreize, del Team Picnic PostNL, adquiriendo tres puntos. Posteriormente, Rudy Porter (Team Jayco AlUla) se hizo con dos unidades, mientras que Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) completó el podio, de tercero, sumando un punto. Allí, Santiago Buitrago no estuvo ni cerca, ya que permaneció junto al grupo de favoritos y no fue a la fuga.

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Por último, cuando quedaban 34 kilómetros para el final de la fracción 15 de la Vuelta a España, se llevó a cabo el Puerto Artafi, donde Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) tomó revancha y ganó, haciéndose con tres puntos. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) fue segundo y consiguió dos unidades, mientras que el podio, en tercer lugar, fue para Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), sumando un punto.



Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en la etapa 15 de la Vuelta a España 2026 AFP

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.