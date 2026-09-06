Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 15; Wout van Aert sorprendió

Jornada atípica en la Vuelta a España 2026. El calor, con temperaturas que rozaron los 40 grados, llevó a que, a petición de los corredores, se activara un protocolo para proteger la salud de todos. Razón por la que se acortó la etapa 15 y hasta cambió parte del recorrido. Aún así las emociones no faltaron y quien se llevó la victoria, gracias a su excelente trabajo, fue Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike).

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, el grupo de favoritos decidió llevar la fiesta en paz y, por eso, no se presentaron importantes movimientos. Así las cosas, Enric Mas (Movistar Team) continuó como líder de la clasificación general, con un tiempo de 52h 05' 56'', seguido de Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2' 06'', y Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), completando el podio parcial, a 2' 10''.

De esa manera, se bajó el telón de la segunda semana de la Vuelta a España 2026, que tuvo de todo, pero en donde lo más llamativo fue la descolgada de Roglic, cediendo tiempo importante con la camiseta roja. Ahora, se viene la tercera, última y decisiva semana, donde, de seguro, las noticias y sorpresas no faltarán. Recordemos que esta edición de la ronda ibérica terminará el próximo domingo 13 de septiembre.

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Por el momento, los corredores disfrutarán de una merecida jornada de descanso, tras días de intensidad y ciclismo de alto nivel. Este lunes 7 de septiembre no habrá acción, pero todo regresará el martes, con una fracción para los embaladores, ya que no hay ascensos categorizados. Será la etapa 16, que cuenta con 181 kilómetros, entre Cortegana y La Rábida Palos de la Frontera. Sobre el papel será tranquilo para todos.



Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, es líder de la Vuelta a España 2026 AFP

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) - 52h 05' 56''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''

7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''

9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''

10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''

11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''