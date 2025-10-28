James Rodríguez y su futuro: León ya tomó decisión final, se filtró en la prensa mexicana

La relación laboral entre James Rodríguez y León parece que definitivamente va a llegar a su fin. De acuerdo con el medio de comunicación mexicano 'AM', el cuadro 'manito' no renovaría el contrato del colombiano para la próxima temporada en la Liga MX.

El número '10' saldría del equipo esmeralda tras llegar a principios de año como el fichaje más importante del club, con miras a lo que iba a ser su participación en el Mundial de Clubes. Sin embargo, no ha tenido el rendimiento esperado y por eso, las directivas no planearían extender su vinculo. Esto según información suministrada además en la cuenta de 'X' del periodista César Luis Merlo, experto en temas de fichajes.

🚨James Rodríguez no seguirá en León. La decisión del club es no renovarle su contrato. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/T6TFH0VBNV — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 28, 2025

El capitán de la Selección Colombia pasó por muchos altibajos en su etapa en la 'fiera', alternó entre lesiones y buenos momentos, por lo que los altos mandos de León preferirían cortar la relación con el colombiano, por no alcanzar las expectativas que tenían cuando adquirieron su ficha. Hay que indicar que este mismo martes, en la prensa trascendió que la determinación también tendría como fundamento el alto salario que percibe el exjugador de Real Madrid, Porto y Bayern Múnich.

Hasta el momento James acumula 32 partidos, 5 goles y 8 asistencias con León, a donde llegó procedente del Sao Paulo, de Brasil.

Ahora, Rodríguez Rubio deberá buscar un nuevo equipo que le permita tener continuidad con miras al Mundial del próximo año, para el que James intentará llegar de la mejor manera, con el objetivo de dejar a nuestro país en lo más alto.

En desarrollo....