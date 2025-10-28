Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su futuro: León ya tomó decisión final, se filtró en la prensa mexicana

James Rodríguez y su futuro: León ya tomó decisión final, se filtró en la prensa mexicana

El futuro de James Rodríguez cada vez parece más claro. Este martes la prensa mexicana dio a conocer lo que definitivamente pasaría con el '10' colombiano para la próxima temporada.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad