Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el cumpleaños Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo en River Plate; aparecieron las fotos

Así fue el cumpleaños Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo en River Plate; aparecieron las fotos

Se conocieron imágenes de la celebración que hubo para el mediocampista colombiano y el director técnico argentino con más integrantes del equipo argentino.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero cumplieron años en River Plate.jpg
Marcelo Gallardo y el pastel para Juan Fernando Quintero.
Foto: Instagram @jonathan_larosaok.

Publicidad

Publicidad

Publicidad