Así fue el cumpleaños Juan F. Quintero y Marcelo Gallardo en River Plate; aparecieron las fotos

Juan Fernando Quintero cumplió 33 años de edad el pasado domingo 18 de enero de 2026 en plena concentración de River Plate, club que adelantó parte de su pretemporada en Uruguay, donde tuvo un par de amistosos en los que venció 1-0 a Millonarios y empató 0-0 con Peñarol, al que posteriormente venció 2-4 en tanda de penaltis.

Lo particular fue que el mismo día el director técnico Marcelo 'Muñeco' Gallardo cumplió 50 años, motivo por el que la fecha no pasó desapercibida y hubo una celebración especial después del segundo compromiso de fogueo.

Y aunque las redes sociales del elenco de la franja cruzada no se compartieron fotos o videos del festejo, las imágenes poco a poco se empezaron a conocer gracias a publicaciones de asistentes al acto en el que ningún detalle quedó al azar.



Así fue el cumpleaños de ‘Juanfer’ Quintero y Marcelo Gallardo

La celebración se llevó a cabo en horas de la noche, con torta especial para cada uno. De hecho, la de Quintero tenía los colores de la bandera Colombia.

Además, estuvieron presentes familiares, amigos y hasta exjugadores de River Plate con los que hubo brindis, música y demás.



De esta manera, el plantel se relajó antes del inicio de la Liga de Argentina, en la que el debut de los 'millonarios' está programado para el sábado 24 de enero a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en visita a Barrancas Central.

Acá, las algunas imágenes de la celebración:

Foto: @jonathan_larosaok.

🤩 REENCUENTRO DE CRACKS 🤩



Joni Maidana, Juanfer Quintero y Rodrigo Mora se reunieron en los 50 de Gallardo. pic.twitter.com/3yrrv949Bq — Pasión Monumental (@pmonumental) January 19, 2026

POSTALES DE LOS 50 DEL MUÑECO 📸



Siguen apareciendo imágenes del cumpleaños de Gallardo, en el que estuvieron Juanfer Quintero (también cumpleañero), Rodrigo Mora y Jonatan Maidana pic.twitter.com/AdqZTMP6XU — Diario Olé (@DiarioOle) January 19, 2026