Lamine Yamal desata la locura en el PSG: pagarían más que por el fichaje de Neymar

El Paris Saint-Germain estaría dispuesto a romper todos los récords del fútbol mundial con una oferta histórica por Lamine Yamal. Según informó ‘TNT Sports Argentina’, el club francés está decidido a pagar 230 millones de euros por el joven español del FC Barcelona, lo que superaría los 222 millones que desembolsaron en 2017 por Neymar, el fichaje más caro de la historia.

El fenómeno de apenas 17 años se ha convertido en una de las mayores joyas del fútbol mundial y en la gran esperanza del Barcelona. Su progresión es meteórica: según datos de 'Transfermarkt', su valor de mercado ya alcanza los 200 millones de euros, cifra que refleja su impacto en el club catalán y en la selección española.

EL SUEÑO DEL PSG: LAMINE YAMAL 🔵🔴💶🤔



El conjunto parisino está decidido a desembolsar 230 millones de euros por el español.



De concretarse sería el traspaso más caro de la historia del fútbol, superando los 222 millones de euros de Neymar. pic.twitter.com/7hsMr3oZav — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

Desde su debut con el primer equipo, Yamal acumula 120 partidos, con 27 goles y 38 asistencias, además de más de 8.200 minutos en cancha. Su desequilibrio, capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno y su madurez futbolística han llamado la atención de los grandes clubes de Europa, pero ningún interesado ha mostrado tanta determinación como el PSG.



En la selección de España, sus números también impresionan: 6 goles y 12 asistencias en 23 partidos entre Nations League, Eurocopa y amistosos. Con apenas un puñado de encuentros internacionales, Yamal se ha consolidado como una pieza clave para Luis de la Fuente, quien lo considera “indispensable” para el nuevo proyecto de la Roja.

Lamine Yamal en la Selección de España @RFEF

Publicidad

El PSG busca una nueva figura que marque una era tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, y Yamal aparece como el elegido para liderar ese nuevo ciclo. Sin embargo, el Barcelona no tiene intención de negociar. Joan Laporta ha reiterado que el jugador es “intransferible” y que su contrato incluye una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

Si la operación de 230 millones llegara a concretarse, Lamine Yamal superaría a Neymar como el fichaje más caro de todos los tiempos, consolidando su estatus como la próxima gran superestrella del fútbol mundial.