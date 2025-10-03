Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Kevin Mier es el arquero para mucho años en la Selección Colombia, es la renovación"

"Kevin Mier es el arquero para mucho años en la Selección Colombia, es la renovación"

Kevin Mier es uno de los llamados del seleccionado colombiano para los partidos de fogueo frente a México y Canadá y un conocedor del arco dejó algunas reflexiones sobre el hombre de Cruz Azul.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Kevin Mier con la Selección Colombia
Kevin Mier con la Selección Colombia
Foto: X/ @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad