"Kevin Mier es el arquero para mucho años en la Selección Colombia, es la renovación"

Nelson Ramos hizo una carrera en el fútbol profesional colombiano y dejó una positiva imagen en equipos de nuestro país como Deportivo Pasto, Millonarios y América de Cali, entre otros. Además de eso, el nacido en Popayán hizo parte de la nómina de la Selección Colombia que participó en la Copa América de 2011, al recibir un llamado de última hora ante una fractura de tabique de David Ospina.

De los guardametas actuales del equipo que orienta Néstor Lorenzo y de otros temas más de interés habló Ramos en el 'Anecdotario', de Gol Caracol. Así, el hombre dedicado a su empresa de fabricación de guantes para arquero y a realizar entrenamientos personalizados, se refirió con respecto a los futbolistas que están de base en la Selección en una posición que conoce a la perfección, pensando ya en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

"En Colombia tenemos un jugador excepcional como lo es David, quien además es una gran persona y la verdad es que es muy merecido lo que él ha vivido en los mundiales", dijo Ramos inicialmente.

¿Cómo ve los arqueros de Selección Colombia pensando en el Mundial 2026?

"Hay arqueros que nos pueden representar de la mejor manera en la Selección Colombia, empezando por la experiencia de David Ospina, también ahí está (Álvaro) Montero, quien ahora se fue a Argentina y eso es algo que le de un crecimiento grande. Acá no debe importar de qué equipos son, sino que estén bien. Por supuesto también hay que hablar de un Camilo Vargas de buen momento".

Kevin Mier con Cruz Azul Foto: AFP

¿Cómo ve lo de Kevin Mier en Cruz Azul y su estilo?

"Es un riego lo de Mier, pero ahí nos vamos preparando para el fútbol que vamos a encontrar con él, seguro se van a darse errores, pero ese es un caparazón que él va creando. Para mí, Mier es el arquero titular del futuro y de muchos años de Selección Colombia. Mier es nuestro arquero revelación".

¿Tiene contacto con Mier?

"Lo que pasa es que yo le escribo a Mier, por redes sociales nos seguimos y le he dicho que tranquilo, que siga así. Él me dice que anda dándole allá en México. Es claro que el arquero se hace de goles y errores, ya que las atajadas las deja para uno y para la familia".