Figura del Junior de Barranquilla confirmó ofertas de equipos de Turquía, Brasil y Argentina

Junior de Barranquilla alista 'motores' para lo que será la temporada 2026, que incluye defender el título en Liga BetPlay y participación internacional en la Copa Libertadores. El 'tiburón' regresó a trabajos de pretemporada el lunes, los jugadores presentaron los respectivos exámenes médicos, pero antes de esto, atendieron a la prensa de la capital del Atlántico. Uno de los futbolistas que retornó motivado y con expectativas altas fue Jermein Peña, quien de paso hizo una confesión sobre su futuro inmediato.

El defensor central samario fue uno de los 'baluartes' para que el rojiblanco pudiese estampar a su escudo la undécima estrella, y precisamente esa regularidad en el campo de juego ha despertado el interés de clubes internacionales para hacerse con sus servicios deportivos. Peña habló claro sobre esto, confirmando que ha recibido propuestas.

Jermein Peña en Junior

"Sí, es la hora y todavía siguen llegando ofertas. Hay que seguir trabajando y seguir agradeciéndole a este club que siempre me ha dado muchas cosas. Hay ofertas de Turquía, Brasil y Argentina, pero todavía soy parte de Junior y soy un agradecido con Dios por eso", expresó Jermein Zidane a los medios en la 'Arenosa'.



"Tengo muchas ofertas, han llegado de Turquía, Argentina y Brasil (…). Lo que más quiero es quedarme en Junior, soy muy agradecido, y ahora viene la Copa Libertadores, que es lo más importante", dijo Jermein Peña.

Pese a ese interés, el zaguero de 26 años, sostuvo que su intención es seguir en Junior y conseguir más éxitos. Tiene una motivación extra, el disputar un torneo de la Conmebol: la Copa Libertadores de América.

"Todavía faltan definir detalles - para definir su continuidad -, pero lo que más quiero es seguir en Junior, porque ahora se viene la Copa Libertadores. Las expectativas son buenas, porque se está armando un equipo para ganar la Copa Libertadores, que es lo que más se quiere", complementó Jermein Peña Maiguel.

Jugadores del Junior de Barranquilla formados, previo al duelo de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Qué viene para el Junior de Barranquilla?

El calendario marca que el primer reto de los dirigidos por Alfredo Arias para el 2026 es la final de la Superliga frente a Santa Fe. La serie comenzará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano, mientras que la vuelta está pactada para el 21 del mismo mes en El Campín; ambos juegos tienen horario de las 7:30 de la noche.

Precisamente de esto se refirió Peña: "El primer objetivo es la Superliga y para nadie es un secreto que tenemos que ganarle sí o sí".

De otro lado hay que recordar que para este 2026, el 'tiburón' cambiará de sede por obras en el 'Coloso de la Ciudadela', escenario que acogerá la final de la Copa Sudamericana.