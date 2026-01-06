Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz eludió a 6 rivales en jugada de fantasía y ‘humilló’ al Salzburgo con el Bayern Múnich

Luis Díaz eludió a 6 rivales en jugada de fantasía y ‘humilló’ al Salzburgo con el Bayern Múnich

El atacante colombiano no para de deslumbrar con su nivel en suelo europeo, ahora lo hizo dejando atrás a más de medio equipo adversario en una misma acción.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz brilló en triunfo de Bayern Múnich vs. Salzburgo.jpg
Luis Díaz se lució con el Bayern Múnich frente al Salzburgo.
Foto: @FCRedBullSalzburg.

Publicidad

Publicidad

Publicidad