Luis Díaz eludió a 6 rivales en jugada de fantasía y ‘humilló’ al Salzburgo con el Bayern Múnich

Luis Díaz terminó su periodo de vacaciones y volvió al Bayern Múnich en su mejor nivel, pues se robó el ‘show’ –a pesar de no anotar– en el triunfo 1-5 de su escuadra sobre el Salzburgo de Austria, duelo de fogueo efectuado en condición de visitante.

Y aunque el guajiro no fue titular, ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo, lo que le fue suficiente para quedarse con el protagonismo de la contienda de preparación.

El popular ‘Lucho’ no solo contribuyó para la victoria del conjunto germano aportando 2 asistencias, también lo hizo brindando espectáculo gracias a su habilidad con el balón.

Prueba de ello fue la acción que ejecutó en el minuto 65, cuando dejó en el camino a 6 adversarios en 10 segundos, lo que se valió para llevarse todas las miradas y elogios por parte de propios y extraños.



Luis Díaz elude a 6 rivales del Salzburgo en victoria del Bayern Múnich

El delantero ‘cafetero’ sumó está jugada a su galería de genialidades, pues se trató de una acción en la que tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y mediante una serie de regates con ambas piernas logró quitarse de encima a más de medio equipo rival hasta llegar al área.



De hecho, la única manera que los oponentes lograron frenarlo fue derribándolo para que no siguiera avanzando con dirección a la portería.

Luis Díaz está loco



Se sacó a seis en una misma jugada contra Salzburg 🇨🇴👏 pic.twitter.com/0w6uOdFjQZ — Sebastián C (@SebasCG97) January 6, 2026

Se trató de una demostración de fútbol de fantasía que pocas veces se puede apreciar debido a su alto grado de dificultad.

De esta manera, Díaz dejó claro que la pausa de fin de año no lo afectó, sino que lo reactivó para seguir mostrando lo mejor de sí en uno de los planteles más poderosos del mundo.

Su desempeño lo dejó listo para la primera confrontación oficial del año: la del próximo domingo 11 de enero a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, contra el Wolfsburgo, en la que el Bayern será local y válida por la fecha 6 de la Liga de Alemania, más conocida como Bundesliga.