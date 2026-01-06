Síguenos en:
Ausencia en el entrenamiento del Barcelona encendió las alarmas; justo antes de la Supercopa

Ausencia en el entrenamiento del Barcelona encendió las alarmas; justo antes de la Supercopa

El club azulgrana entrenó pensando en el partido frente a Athletic Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España, pero una de sus figuras no estuvo presente.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Figura del Barcelona no estuvo en el entrenamiento previo a la Supercopa de España
