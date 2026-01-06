Atlético Nacional anunció la salida de cuatro jugadores; "gracias por su entrega y éxitos"

Atrás quedó el 2025 y, ahora, todos piensan en cumplir sus objetivos trazados para el 2026. Por eso, el mercado de pases del fútbol colombiano ha estado movido, con anuncios de altas, bajas y renovaciones. En esta ocasión, quien se pronunció fue Atlético Nacional, dando a conocer la partida de cuatro jugadores que dejarán de vestir sus colores desde este momento.

Los jugadores en cuestión son Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce. A ellos, la institución 'verdolaga' les dedicó un mensaje: "gracias, por su entrega, profesionalismo y trabajo en equipo con el más campeón. ¡Éxitos en sus nuevos proyectos!". Y es que la mayoría de ellos no tuvieron su mejor paso por el equipo antioqueño, salvo Cándido Aquino.

En el caso del delantero uruguayo, de 26 años, Facundo Batista, registró un total de 647 minutos en cancha, repartidos en 24 juegos, en los cuales marcó cuatro goles y recibió una tarjeta amarilla. El atacante que llegó a Atlético Nacional, proveniente del Polissya, fue confirmado en Peñarol para 2026, equipo en el que ya había estado de julio de 2024 a enero de 2025.

Por otro lado, el lateral derecho, Joan Castro, firmó 4.624 minutos en terreno de juego, en 76 compromisos, donde infló las redes en siete ocasiones y brindó dos asistencias. Además, fue amonestado en 16 oportunidades y fue expulsado tres veces. Ahora, su camino continuará en Internacional de Bogotá, nuevo equipo que se estrena este año y que antes era La Equidad.



Atlético Nacional, entre los 10 mejores de Sudamérica según la IFFHS Foto: Atl. Nacional.

Publicidad

Finalmente, el extremo, Billy Arce, registró 1.735 minutos en 37 duelos. Allí, solo pudo dar una asistencia y anotar tres tantos. De igual manera, vio la amarilla ocho veces y nunca la roja. Hasta el momento, no se ha definido su futuro y se encuentra sin club; no obstante, los caminos parecen conducir a Independiente Santa Fe, con quien estaría analizando la oferta.

GRACIAS, por su entrega, profesionalismo y trabajo en equipo con el más campeón 👏💚



¡Éxitos en sus nuevos proyectos! ✨ pic.twitter.com/f0JLVy0Axm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 6, 2026

Capítulo aparte para el lateral izquierdo, Camilo Cándilo, quien fue de los más rescatable de Atlético Nacional. Fueron 4.471 minutos en cancha, repartidos en 57 partidos, entre Superliga, Liga, Copa BetPlay y Copa Libertadores, marcando un gol y brindando siete asistencias. Desde lo disciplinario, fue amonestado en 13 ocasiones y una fue expulsado con el 'verde paisa'.