Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ataque a Luis Díaz, aplauso para Liverpool; "él no fue ni Salah, ni Mané, ni como Firmino"

Ataque a Luis Díaz, aplauso para Liverpool; "él no fue ni Salah, ni Mané, ni como Firmino"

En medio de la lluvia de críticas para Liverpool por vender a Luis Díaz a Bayern Múnich, apareció una opinión bastante particular que trata de opacar lo hecho por el colombiano en Anfield.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz. con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad