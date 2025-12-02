Ataque a Luis Díaz, aplauso para Liverpool; "él no fue ni Salah, ni Mané, ni como Firmino"

Que hablen de Luis Díaz en Liverpool y en los medios de Inglaterra ya parece normal semana a semana, cuando siguen abiertos los debates por su marcha en venta con rumbo a Bayern Múnich, en donde rápidamente se convirtió en hombre destacado junto a Michael Olise y Harry Kane, sus compañeros de ofensiva.

Y es que aún en los espacios de opinión no paran de entregar conceptos con respecto a la conveniencia o no para el conjunto dirigido por Arne Slot de la partida del nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira.

En ese orden de ideas, el que entregó sus apreciaciones fue el exjugador Jamie Carragher, en el podcast 'The Overlap Fan Debate', quien terminó aplaudiendo la decisión de la directiva de Liverpool y bajándole el perfil al hombre de la Selección Colombia.

"Creo que con la decisión, la jerarquía del club ha dicho que Arne Slot es solamente el entrenador principal. El técnico podría haber querido quedárselo (a Día), pero no fue así. Los directivos dijeron y consideraron que es un jugador que tiene 28 años y que si le daban un nuevo contrato, ganaría muchísimo dinero. Ese fue un tema trascendental ahí", opinó inicialmente Carragher.



El ahora panelista de espacios televisivos y de medios de comunicación ingleses también complementó y apuntó contra el colombiano. "Lo de Díaz fue un buen acuerdo para el Liverpool y tendrá buena pinta ahora con su rendimiento en la Bundesliga, porque es un torneo que no es tan bueno como la Premier League".

Luis Díaz en Liverpool AFP

“Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero no fue excelente: no fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah. El Liverpool le sacó provecho durante algunos años y consiguió un buen precio de venta; fue un buen negocio para el Liverpool", finalizó Carragher, quien fue claro y directo en sus apreciaciones.



Críticas desde Bayern Múnich a Liverpool

En medio de esto, Uli Hoennes, presidente honorario del Bayern, le dio palo a Liverpool al asegurar que "allá ellos gastaron millones para reforzar su equipo, pero están haciendo una temporada desastrosa. En mi opinión, eso se debe a que solo tienen superestrellas. Solo tienen jefes y ningún trabajador".