James Rodríguez y la airada reacción de supuesto club interesado; "puedo quedar clavado"

James Rodríguez aún no consigue equipo para el próximo año. El colombiano ha sonado para varios equipos, pero no ha cristalizado ninguna opción en una realidad. Para rematar, en las últimas horas, uno de los clubes con el que lo relacionaron desmintió cualquier posibilidad para su arribo.

En concreto, James no llegaría a Libertad. De acuerdo con palabras del presidente del cuadro paraguayo, Ruben Di Tore, esa chance no tendría ningún sentido. En el programa, 'La Gran Jugada', de la radio guaraní, afirmó: "No sé de dónde sacaron lo de James Rodríguez. Yo no puedo acercar a ningún jugador ni nada si no hay técnico. Imaginate que yo le contrate, por decirte, a James, y resulta que el técnico que viene no lo quiere y lo tiene sentado. Te quedas clavado: contrato firmado y tienes que seguir pagando. Ya nos pasó en otras ocasiones, y bueno…uno va aprendiendo y trata de no caer en el mismo error".

El rumor del interés del 'gumarelo' en el capitán de la Selección Colombia salió el pasado mes de noviembre en suelo paraguayo, donde el periodista Jorge 'Chipi' Vera mencionó que Rodríguez Rubio estaba en conversaciones con la dirigencia de Libertad. "James Rodríguez está en negociaciones con el Club Libertad. Pregunté a una fuente muy importante, le consulté: ¿James Rodríguez viene a Libertad?, y la respuesta fue la siguiente: no puedo decirte que no, ni que sí, no sería cierto ninguna de las dos cosas; todo puede ser, todo no puede ser", fue lo que dijo en ese momento.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, se despidió del Club León, de la Liga MX Getty Images

Sin embargo, con las declaraciones de Di Tore el posible traspaso del cucuteño estaría descartado del todo y se le cerraría una nueva puerta para seguir su carrera deportiva, con miras a prepararse de la mejor manera para afrontar el Mundial de 2026. Al 'cafetero' le han aparecido varios clubes que estarían interesados en sus servicios, como Millonarios, AEL Limassol, entre otros, pero todavía no tendría nada concreto para ponerse una nueva camiseta a partir del 1 de enero.



En Colombia retumbó con fuerza la llegada de Rodríguez Rubio a la escuadra 'embajadora', no obstante, también el presidente del equipo, Enrique Camacho, no negó que tuvieran conversaciones con él, pero sí dijo que no habían llegado a buen puerto. Por ahora, el exjugador de León seguirá buscando algún equipo que tenga un buen proyecto deportivo y le permita tener la continuidad necesaria para rendir al máximo nivel con la 'tricolor' en el certamen orbital de mitad de año.