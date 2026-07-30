Aún le exigen más y más a Álvaro Montero en Boca Juniors; no bastó el penalti atajado

Boca Juniors avanzó el jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 4-3 por penales al chileno O'Higgins en Rancagua, después de igualar 1-1 en el marcador global. El arquero colombiano Álvaro Montero fue figura, atajando una de las penas máximas del cuadro rival.

Del lado chileno, Thiago Vecino tiró a las nubes el tercer penal de la tanda para O'Higgins y el golero colombiano de Boca, Álvaro Montero, detuvo el disparo de Luis Pavez. Tomás Aranda falló para Boca cuando intentó picar el balón al portero Omar Carabalí. Lautaro Blanco culminó la serie con un ajustado disparo a la izquierda.

A Álvaro Montero le piden más en Boca Juniors

Y tras el pitazo final, y a pesar de ser clave en la definición y clasificación de los 'xeneizes' a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la calificación y comentario para el arquero colombiano, le exigen más seguridad.



La puntuación que le dieron a Álvaro Montero fue de 7/10, y de paso puntualizaron en que "el colombiano nos salvó en los penales, pero lo cierto es que todavía se lo nota muy inseguro. Pareciera que aún no se siente el arquero de Boca. Ojalá que los penales (el que atajó, sobre todo) le sirvan para ganar confianza".

Álvaro Montero con Boca Juniors Boca Juniors

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En los 90 minutos, O'Higgins ganó 1-0 gracias a una volea del delantero Francisco González en el minuto 72, que igualó la ventaja lograda por Boca en La Bombonera.

O'Higgins aprovechó la fragilidad defensiva de Boca a balón parado, y un mal despeje tras un tiro de esquina terminó en el gol local.

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El Xeneize, que parecía conforme con la ventaja mínima, ni siquiera metía miedo. No fue hasta el minuto 89 hasta que Omar Carabalí lució sus primeras atajadas, ambas de tiros lejanos.

O'Higgins, que ronda la media tabla del torneo local y tiene dos títulos en su historia, aprovechó el empuje de su hinchada y estuvo cerca de tumbar al gigante argentino.

Boca Juniors se enfrentará en los octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta.

Alineaciones:

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O'Higgins: Omar Carabali - Felipe Faúndez, Alan Robledo (cap), Miguel Brizuela, Luis Pavez - Francisco Gonzalez, Felipe Ogaz - Bryan Rabello (Bastián Yañez 63), Juan Leiva (Tomas Aviles 78), Martín Sarrafiore (Thiago Vecino 78) - Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Alvaro Montero - Leandro Lozano, Nicolas Figal, Ayrton Enrique Costa, Lautaro Blanco - Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (cap) - Milton Delgado - Tomas Aranda, Miguel Merentiel, Sebastián Villa (Leonel Flores 57). DT: Rodolfo Arruabarrena.