Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras primer partido de la fecha 2

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras primer partido de la fecha 2

Este jueves arrancaron las emociones de la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, con el empate 1-1 entre Bucaramanga y Llaneros, en el Américo Montanini.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de jul, 2026
Comparta en:
Bucaramanga vs Llaneros Liga BetPlay 2026-II
Bucaramanga vs Llaneros en Liga BetPlay 2026-II
Llaneros Oficial

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II no dio espera y este jueves 30 de julio inició con un partidazo entre dos equipos que venían de ganar en el arranque del campeonato del fútbol colombiano: Bucaramanga y Llaneros.

Santa Fe vs River Plate
Gol Caracol

Cuándo se juega Santa Fe vs. River Plate; día y donde ver EN VIVO en TV el partido de Sudamericana

Los 'leopardos' derrotaron 0-1 a Millonarios en El Campín, mientras que los de Villavicencio, por el mismo marcador, vencieron al Pereira. Ahora, fue empate 1-1 entre ambos, y con eso lideran la tabla de posiciones, con cuatro puntos, a la espera de que se disputen los otros resultados.

Los autores de los goles en la noche de este jueves fueron Fabián Sambueza, para el Atlético Bucaramanga, al minuto 54. Por su lado, en Llaneros igualó Francisco Meza, al 69'

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II:

Jueves 30 de julio
Bucaramanga 1-1 Llaneros

Publicidad

Viernes 31 de julio
Fortaleza vs Pereira (8:00 p.m.)

Sábado 1 de agosto
Alianza FC vs Tolima (4:05 p.m.)
Medellín vs Cali (6:10 p.m.)
Junior vs Millonarios (8:15 p.m.)

Publicidad

Domingo 2 de agosto
Jaguares vs Nacional (3:45 p.m.)
América vs Boyacá Chicó (5:45 p.m.)
Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II:

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Bucaramanga211021+14
2Llaneros211021+14
3Once Caldas110051+43
4América110020+23
5Deportivo Cali110020+23
6Independiente Medellín110032+13
7Águilas Doradas110021+13
8Deportes Tolima110021+13
9Fortaleza10101101
10Alianza10101101
11Atlético Nacional00000000
12Boyacá Chicó00000000
13Deportivo Pasto100123-10
14Junior100112-10
15Santa Fe100112-10
16Millonarios100101-10
17Deportivo Pereira100101-10
18Internacional de Bogotá100102-20
19Jaguares100102-20
20Cúcuta Deportivo100115-40
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga

Llaneros

Publicidad

Publicidad

Publicidad