Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras primer partido de la fecha 2

La fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II no dio espera y este jueves 30 de julio inició con un partidazo entre dos equipos que venían de ganar en el arranque del campeonato del fútbol colombiano: Bucaramanga y Llaneros.

Los 'leopardos' derrotaron 0-1 a Millonarios en El Campín, mientras que los de Villavicencio, por el mismo marcador, vencieron al Pereira. Ahora, fue empate 1-1 entre ambos, y con eso lideran la tabla de posiciones, con cuatro puntos, a la espera de que se disputen los otros resultados.

Los autores de los goles en la noche de este jueves fueron Fabián Sambueza, para el Atlético Bucaramanga, al minuto 54. Por su lado, en Llaneros igualó Francisco Meza, al 69'

Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II:

Jueves 30 de julio

Bucaramanga 1-1 Llaneros

Publicidad

Viernes 31 de julio

Fortaleza vs Pereira (8:00 p.m.)

Sábado 1 de agosto

Alianza FC vs Tolima (4:05 p.m.)

Medellín vs Cali (6:10 p.m.)

Junior vs Millonarios (8:15 p.m.)

Publicidad

Domingo 2 de agosto

Jaguares vs Nacional (3:45 p.m.)

América vs Boyacá Chicó (5:45 p.m.)

Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: