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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Wilmar Roldán se calentó con Leandro Paredes; manotazos y empujón en partido de Boca Juniors

Wilmar Roldán se calentó con Leandro Paredes; manotazos y empujón en partido de Boca Juniors

Momentos de tensión se vivieron en Chile entre el árbitro colombiano Wilmar Roldán y el mediocampista argentino Leandro Paredes. Al final, amonestado el campeón del mundo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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WIlmar Roldán Leandro Paredes
WIlmar Roldán Leandro Paredes en O'Higgins vs Boca Juniors - Foto:
ESPN

Boca Juniors clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a pesar de perder 1-0 con O'Higgins, este jueves, en Chile. En penaltis, los argentinos fueron más efectivos, en un partido que tuvo la presencia del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien siempre es noticia, y esta vez fue por un cruce con el experimentado Leandro Paredes.

Álvaro Montero Boca Juniors
Colombianos en el exterior

Boca Juniors, con penalti atajado de Álvaro Montero, a octavos de Sudamericana; 4-3 con O'Higgins

Al minuto 68 se dio el momento de tensión, luego de una falta cobrada por el antioqueño que no le gustó al capitán de los 'xeneizes', quien le protestó, lo encaró, y luego le manoteó al colegiado de nuestro país.

Wilmar Roldán no dudó en mostrar el carácter que lo caracteriza, también se sacó a Leandro Paredes, lo empujó y procedió a mostrarle la tarjeta amarilla, mientras el campeón del mundo lo seguía retando con palabras fuertes.

Así fue la discusión de Wilmar Roldán y Leandro Paredes:

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