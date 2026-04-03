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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, cerca de imponer histórico récord en la Bundesliga; Luis Díaz es clave

Bayern Múnich, cerca de imponer histórico récord en la Bundesliga; Luis Díaz es clave

Luis Díaz se ha convertido en una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany, aportando goles y asistencias, y este dato es una fiel prueba de ello.

Por: AFP
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Getty Images

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