Bayern Múnich, cerca de imponer histórico récord en la Bundesliga; Luis Díaz es clave

Líder sólido de la Bundesliga, el Bayern visita al Friburgo el sábado en la fecha 28, sin Harry Kane y con el reto de alcanzar los 100 goles en una temporada, un hito logrado sólo en dos ocasiones en la historia del campeonato alemán, ambas por el gigante bávaro.

En vísperas de la ida de cuartos de final de Champions League ante el Real Madrid, el martes en el Bernabéu, el DT del Bayern Vincent Kompany no contará con su goleador Harry Kane, que sufrió molestias en el tobillo en un entrenamiento con la selección inglesa esta semana.

"No estará disponible para el partido de este sábado. Pero sigo siendo más bien positivo en lo que respecta al partido del martes. No es cuestión de reservarlo, me habría encantado que estuviera, pero todavía no es posible", explicó Kompany este viernes.

El Bayern, que ostenta el récord goleador en una temporada en la historia de la Bundesliga (100 goles en 2019/20 y 101 en 1971/72), suma ya 97 en los 27 partidos que ha disputado en el campeonato doméstico, y 143 goles en 42 partidos entre todas las competiciones.



Luis Díaz, delantero colombiano, es una de las figuras del Bayern Múnich en la temporada, con goles y asistencias Getty Images

Publicidad

Relegado a nueve puntos del Bayern (61 por 70) a siete fechas para el final, el Borussia Dortmund iniciará el sábado ante el Stuttgart (3º, 53 puntos) una serie de tres partidos ante equipos del Top-6, antes de recibir al Bayer Leverkusen (6º, 46 puntos) y de visitar al Hoffenheim (5º, 50 puntos).

La campaña 2025-26 de Bundesliga del Borussia Dortmund es estadísticamente una de las mejores de su historia, pero sus aspiraciones de grandes títulos esta temporada se han visto descarriladas por un pobre registro contra los equipos de la parte alta.