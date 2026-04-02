Luis Díaz y su salario en Bayern Múnich; no es de los mejores pagos y su reemplazo gana más

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich ha generado gran expectativa en Alemania, pero su salario dista de ubicarlo entre las grandes estrellas mejor remuneradas del club y del fútbol europeo. Según datos de 'Transfermarkt', el extremo colombiano percibe cerca de 14 millones de euros anuales, lo que equivale a unos 1.166.666 euros brutos mensuales, es decir, aproximadamente 4.200 millones de pesos colombianos.

Si bien se trata de una cifra considerable, lo cierto es que dentro del propio Bayern hay futbolistas con ingresos significativamente superiores. Uno de los casos más llamativos es el de Jamal Musiala, quien en la práctica aparece como una de las principales alternativas —o incluso reemplazo— de ‘Lucho’ en el esquema ofensivo. El joven alemán comparte el liderato salarial del club con Harry Kane, ambos con ingresos cercanos a los 2.100.000 euros mensuales, casi el doble de lo que gana el colombiano.

Este panorama refleja la política salarial del conjunto bávaro, que continúa siendo el equipo que mejor paga en la Bundesliga. Por detrás de Musiala y Kane aparecen nombres como Manuel Neuer (1.750.000 euros mensuales) y Joshua Kimmich junto a Dayot Upamecano (1.660.000), todos por encima de Díaz.

A nivel europeo, las diferencias son aún más marcadas. De acuerdo con el informe del diario L’Équipe, Kylian Mbappé lidera el ranking con 2.670.000 euros mensuales, cifra que comparte con Vinicius Jr. En la Premier League, Erling Haaland domina con 2.630.000, mientras Mohamed Salah alcanza los 2.000.000. En Francia, Ousmane Dembélé es el mejor pago con 1.500.000 euros al mes.



Así, aunque Luis Díaz se consolidó como una pieza importante para el Bayern Múnich, su salario lo ubica en un segundo escalón dentro del vestuario y lejos de la élite salarial del continente. Cabe recordar, que, en Liverpool, su salida prácticamente se dio porque pese a su protagonismo en el campo, su sueldo era incluso mejor que varios suplentes.

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Lo cierto es que tanto Díaz como Bayern ya tienen en mente lo que será el partido de este sábado 4 de abril, contra el Frigburgo, por la Bundesliga, luego de la doble fecha FIFA.