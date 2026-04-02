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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su salario en Bayern Múnich; no es de los mejores pagos y su reemplazo gana más

Luis Díaz y su salario en Bayern Múnich; no es de los mejores pagos y su reemplazo gana más

La prensa francesa reveló el Top-5 de los jugadores que más cobran en las cinco grandes ligas y Luis Díaz no aparece en el listado de la Bundesliga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz jugador del Bayer
AFP

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