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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Friburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

Friburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

Nuevo reto para el Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, en la Bundesliga visitando el campo de juego del Friburgo. ¡Agéndese y no se pierda este compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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