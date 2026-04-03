Friburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

Bayern Múnich tendrá que prescindir este sábado de Harry Kane contra el Friburgo, pero cuenta con la reaparición de su arquero y capitán Manuel Neuer en el partido por la Bundesliga, el último compromiso antes del duelo de ida en cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Además, se espera que en los 'bávaros' sume minutos Luis Díaz luego de haber jugado con la Selección Colombia ante Croacia y Francia en duelos preparatorios de cara al Mundial 2026.

"No es ideal. Me hubiera gustado tenerlo contra el Friburgo", dijo el entrenador, Vincent Kompany con respecto a Kane, que tuvo problemas en un tobillo en un entrenamiento con la selección inglesa. El técnico belga, no obstante, sí cuenta con que el goleador pueda jugar el martes contra el Real Madrid.

Nicolas Jackson, suplente habitual de Kane como centrodelantero, también es baja frente al Friburgo por sanción.

Jugadores del Bayern Munich Getty Images.

Más novedades del Bayern, tras la doble fecha FIFA

Con respecto a quién jugará este sábado en el centro del ataque, Vincent Kompany sólo dio respuestas vagas.



"La interpretación de ese papel es flexible en el equipo. Podemos jugar con dos delanteros, con dos mediapuntas o con un falso nueve. Lo bueno es que tenemos suficientes atacantes con presencia en el área", dijo el estratega de los 'bávaros'.

Publicidad

El técnico si confirmó el regreso del meta Manuel Neuer, tras una lesión muscular, porque según Kompany está al cien por ciento y se puede contar con él para los próximos partidos.

Jamal Musiala y Alphonso Davies, por su parte, podrán estar otra vez en la convocatoria, aunque todavía no son una opción para 90 minutos.



Las bajas del Friburgo

Por su parte, los dirigidos por Julian Schuster no podrán contar con Daniel-Kofi Kyereh, quien se encuentra en recuperación tras una rotura de ligamentos cruzados, ni con Max Rosenfelder, que padece una lesión en el muslo.



Opiniones de los protagonistas

"Nos enorgullece ser, junto con el Bayern, el único equipo que sigue en liza en tres competiciones. Estamos deseando afrontar este gran reto", esas fueron las palabras de Julian Schuster, DT del Friburgo, en rueda de prensa.

Publicidad

Por su parte Kompany señalo este compromiso como difícil: "Friburgo es un equipo con intensidad, que en casa es muy fuerte. Si tuviera que señalar un partido difícil en la Liga, este sería uno de ellos. Vamos a necesitar mucha fuerza y energía".

Luis Díaz, actual jugador del Bayern Munich AFP

Friburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Día: sábado 4 de abril del 2026:

sábado 4 de abril del 2026: Competición: Bundesliga.

Bundesliga. Hora: 8:30 de la mañana (de Colombia).

8:30 de la mañana (de Colombia). Estadio: Europa-Park-Stadion (Friburgo).

Europa-Park-Stadion (Friburgo). TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto, las mejores jugadas, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz. ¡Agéndese y no se lo pierda!