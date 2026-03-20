"A la Selección Brasil le faltan jugadores; pero tenemos a Ancelotti que es un DT que no se estresa"

La Selección de Brasil siempre llama la atención y mucho más cuando se avecina una nueva edición del Mundial, que se jugará desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Bajo la orientación del italiano Carlo Ancelotti, la auriverde espera recuperar su lustre y ser protagonista de primer nivel.

Y precisamente, un campeón del mundo con Brasil como Mazinho, quien hizo parte del seleccionado que ganó en USA 94, con Romario como gran figura y con Carlos Alberto Parreira como entrenador, hizo un análisis en la previa de la cita orbital.

"Sí, jugué contra él. Jugué contra él en Italia. Al principio, no estaba de acuerdo. Brasil ha sido campeón del mundo cinco veces con nuestros entrenadores. Pero también hay que entender que nuestros entrenadores tienen que actualizarse. Vienen jugadores del extranjero y llegan con un nivel diferente. Vienen con Guardiola, vienen con Ancelotti cuando estaba en el Real Madrid. Con Klopp. Es decir, son entrenadores de altísimo nivel que trabajan con grupos importantes y selecciones nacionales", dijo el otrora mediocampista.

Además de eso, Mazinho complementó y apuntó que "creo que sí, faltan muchos jugadores, hay mucho que mejorar en este equipo, pienso. Y creo que él intentará hacerlo, lo intentará. Porque tendrá que hacerlo. Es un entrenador muy inteligente, tiene una cualidad maravillosa: el trabajo en equipo. Sabe cómo relacionarse con los jugadores, sabe pensar como un jugador, porque él también fue un jugador importante. Es un entrenador importante, y estoy seguro de que ayudará mucho a la selección nacional".



Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil. AFP

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Algo que el exfutbolista de Brasil destacó de Ancelotti fue su sinceridad. Así dijo que "no lo veo, nunca lo he visto estresado. Ni siquiera en sus peores momentos, cuando estaba en el Real Madrid, lo vimos estresado. Incluso cuando habla, transmite una sensación de paz. En este sentido, con este fuego que tenemos aquí, él es como el agua que lo apaga poco a poco. Pone las cosas en su sitio, ajusta al equipo. Ojalá tenga un excelente Mundial. Quién sabe, cuanto menos favoritos seamos en este Mundial, más oportunidades tendremos de llegar allí. Así fue en 1994".