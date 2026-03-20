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Gol Caracol  / "A la Selección Brasil le faltan jugadores; pero tenemos a Ancelotti que es un DT que no se estresa"

"A la Selección Brasil le faltan jugadores; pero tenemos a Ancelotti que es un DT que no se estresa"

A meses del Mundial 2026, salen a la luz testimonios de exjugadores que fueron protagonistas de títulos de Copa del Mundo. Así llegó un análisis realista de Brasil.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
AFP

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