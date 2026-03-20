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¿Cuándo llegará Álvaro Montero a la concentración de la Selección Colombia?; en Vélez atentos

El arquero guajiro fue uno de los citados por Néstor Lorenzo para los duelos de fogueo contra Croacia y Francia. Conozcá acá cuando se unirá Álvaro Montero a sus compañeros en la 'tricolor'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia.
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia.
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