¿Cuándo llegará Álvaro Montero a la concentración de la Selección Colombia?; en Vélez atentos

Álvaro Montero volvió a recibir la confianza de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y su nombre apareció entre los convocados para los juegos de preparación frente a Croacia y Francia, a disputarse en los próximos días en territorio estadounidense.

El golero guajiro, de 30 años, vive una momento extraordinario en el balompié de Argentina con Vélez Sarsfield, club que ha logrado buenos resultados en los recientes compromisos y todo gracias al trabajo del exMillonarios bajo los tres palos.

Para los duelos de carácter amistoso contra los campeones y subcampeones del mundo en Rusia 2018, Lorenzo optó por llamar a 26 futbolistas, mismos que deberían presentarse en las próximas horas en la concentración de la 'amarilla' en Estados Unidos. No obstante, Montero Perales no se unirá de inmediato.



¿Cuándo llegará Álvaro Montero a la concentración de la Selección Colombia?

Álvaro Montero, guardameta colombiano, en un entrenamiento de Vélez Sarsfield Twitter de Vélez Sarsfield

En ese orden de ideas, el arquero oriundo de El Molino, en La Guajira, se presentará al sitio de concentración de la Selección Colombia en territorio norteamericano una vez que concluya su participación con Vélez Sarsfield en el duelo frente a Lanús por el fútbol argentino.



"A pesar de que todos los jugadores de la Selección Colombia están citados para estar en EE.UU. el sábado a la noche, Álvaro Montero tendrá un permiso especial para jugar el encuentro entre Vélez y Lanús y viajará al país norteamericano días más tarde. El arquero colombiano está en la nómina para enfrentar a Francia y Croacia", se leyó en la cuenta en 'X' de 'Vélez a fondo'.



¿Cuándo y a qué hora es Vélez vs. Lanús por la Liga de Argentina?

Dicho partido entre el 'fortín' y el 'granate' está pactado para este sábado 21 de marzo, en el Estadio José Amalfitani, a partir de la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia.



¿Cómo va Vélez Sarsfield en el fútbol de Argentino?

El equipo en el que figura Álvaro Montero lidera actualmente el Torneo Apertura 2026 de la nación del tango con 22 puntos, producto de seis triunfos y cuatro empates,luego de diez jornadas disputadas. Además, han logrado anotar en doce oportunidades y sólo han recibido cinco goles.