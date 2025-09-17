Bayern Múnich, goleó y se hizo respetar con Luis Díaz en cancha: 3-1 sobre Chelsea, en Champions

Luis Díaz hizo este miércoles su estreno en la Champions League con el Bayern Múnich. Fue un debut exitoso para su escuadra en el campo de juego del mítico terreno de juego del Allianz Arena; en el que el guajiro disputó todo el partido en el triunfo 3-1 sobre Chelsea, de Inglaterra.

El número '14' cortó ante los 'blues' la buena racha goleadora que traía con el cuadro 'bávaro' desde su arribo; generó un par de opciones claras pero sin suerte; una de ellas le quedó fácil a las manos del arquero del Chelsea, Robert Sánchez.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Chelsea, por Champions League Twitter Oficial del Bayern Múnich

Sin embargo, contribuyó en otros aspectos en el terreno de juego como en la presión alta. Precisamente, a través de ese apremio junto con otro compañero, sirvió para que llegase el segundo tanto de Harry Kane y el tercero en el compromiso.

'Lucho' se ubicó por el extremo izquierdo, relevándose constantemente entre el ataque y la defensa, ya que por ese sector se movió una de las figuras del club inglés, Cole Palmer.

Cada vez que tocó el balón a Díaz Marulanda se le vio precisión en los pases, en busca de aperturas y dejar perfilados a sus compañeros del Bayern. También en ese apremio por contribuir en la marca por poco le sacan tarjeta amarilla al minuto 73, luego de pegarle por atrás a Trevoh Chalobah. ¡Se salvó!

Eso sí, hay que indicar que otra acción protagonizó un momento de angustia al tirarse al césped y tocarse un tobillo. Para fortuna, pudo continuar.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Cumplido el compromiso de la primera fecha de la Liga de Campeones 2025/2026, ahora Díaz Marulanda y compañía se enfocarán en su siguiente reto en la Bundesliga. Será en el PreZero Arena visitando al Hoffenheim, en compromiso válido por la cuarta jornada del campeonato alemán. La pelota rodará a las 8:30 de la mañana, hora de Colombia, de este sábado 20 de septiembre.