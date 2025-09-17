Luis Díaz y Bayern Múnich no lo vieron venir: vea el gol de Chelsea, en Champions League

Publicidad
Luis Díaz fue titular en Bayern Múnich contra Chelsea, este miércoles 17 de septiembre, y firmó su debut en esta edición de la Champions League. Todo empezó de buena manera para los alemanes, pues se pusieron en ventaja, gracias a un gol en propia puerta de Trevoh Chalobah y un tanto de Harry Kane, de penalti. Sin embargo, la alegría para el local no duró tanto.
Los 'blues' armaron un contragolpe que terminó en gol de Cole Palmer, sorprendiendo a Luis Díaz y todo Bayern Múnich, y poniendo el 2-1 parcial. Para su fortuna, el delantero inglés, Harry Kane, volvió a reportarse, con una buena definición, y puso el 3-1.
¡DESCONTARON LOS BLUES! Cole Palmer y un zurdazo inatajable para el 1-2 de Chelsea ante Bayern Múnich.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xS7rh2zeEM
