Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich no lo vieron venir: vea el gol de Chelsea, en Champions League

Luis Díaz y Bayern Múnich no lo vieron venir: vea el gol de Chelsea, en Champions League

A pesar de que el equipo alemán no la pasaba mal, en el Allianz Arena, un contragolpe del conjunto inglés sirvió para descontar y amargar a Luis Díaz y compañía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Chelsea, por Champions League
