Luis Díaz y Bayern Múnich no lo vieron venir: vea el gol de Chelsea, en Champions League

Luis Díaz fue titular en Bayern Múnich contra Chelsea, este miércoles 17 de septiembre, y firmó su debut en esta edición de la Champions League. Todo empezó de buena manera para los alemanes, pues se pusieron en ventaja, gracias a un gol en propia puerta de Trevoh Chalobah y un tanto de Harry Kane, de penalti. Sin embargo, la alegría para el local no duró tanto.

Los 'blues' armaron un contragolpe que terminó en gol de Cole Palmer, sorprendiendo a Luis Díaz y todo Bayern Múnich, y poniendo el 2-1 parcial. Para su fortuna, el delantero inglés, Harry Kane, volvió a reportarse, con una buena definición, y puso el 3-1.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol del Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

Gol de Cole Palmer, en Bayern Múnich vs. Chelsea, por Champions League

