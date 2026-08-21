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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund; a qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV, la final de Supercopa

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund; a qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV, la final de Supercopa

De la mano de Luis Díaz, el cuadro 'bávaro' irá en busca de su primer título en la temporada este sábado, correspondiente a la gran final de la Supercopa de Alemania. Aquí todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz en duelo contra el Borussia Dortmund.
Luis Díaz en duelo contra el Borussia Dortmund.
Foto: AFP.

El Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se disputarán mañana la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana desde 2025, en un partido que además será el último test de alto nivel para los dos equipos antes del comienzo de la Bundesliga.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO la final entre Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

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Por el clásico y duelo más atractivo en el fútbol alemán; Bayern y Dortmund se ven las 'caras' este sábado 22 de agosto, por el duelo correspondiente a la gran final de la Supercopa de Alemania.

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El encuentro, que está estipulado iniciar a las 1:30 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Disney + Premium.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

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A ambos lados hay bajas importantes. En el Dortmund, faltan por lesión dos jugadores claves en la parte defensiva como son Emre Can y Nico Schlotterbeck.

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En el Bayern estarán ausentes Jamal Musiala, con problemas neurológicos, además de Serge Gnabry y Lennart Karl, ambos convalecientes de lesiones musculares. Esas bajas dejan al entrenador Vincent Kompany sin las soluciones más lógicas para cubrir la media punta por lo que esa demarcación será en esta ocasión muy probablemente para Tom Bischof que ha sumado puntos en la pretemporada. La alternativa sería el nuevo fichaje Ismael Saibari.

Además de Saibari, el Bayern cuenta entre sus refuerzos a Nathael Brown, que seguramente saldrá como titular en el lateral izquierdo.

Del lado del Dortmund los refuerzos más importantes son Konstantinos Karetsas, que llegó a mediados de agosto y luego fue seguido por Giannis Konstanelias y Joey Veermann. Karetsas, que ha dado buena impresión en la pretemporada pese a que ha tenido poco tiempo de adaptación, es el candidato más claro de los tres a ocupar una posición en la formación titular.

El Bayern ha sumado cinco victorias y una derrota en seis partidos de pretemporada. La única derrota fue el primer partido, por 1-2 ante el SV Wehen, un equipo de la cuarta categoría mientras que en la gira en Asia una victoria apretada por 2-1 ante el Jesu SK dejó dudas.

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El Dortmund también ha tenido altibajos en la pretemporada con derrotas ante el Rot Weiss Essen y, en la gira asiática, ante el Cerezo Osaka.

Borussia Dortmund
Borussia Dortmund perdió como local ante Leverkusen, en la Bundesliga.
AFP

Después, sin embargo, el sucampeón alemán logró una victoria por 3-2 ante un rival de prestigio como el Arsenal.

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Los altibajos de ambos equipos pueden ser repercusiones del Mundial. En el Bayern, por ejemplo, el goleador Harry Kane sólo se incorporó la semana pasada al equipo. También tuvieron vacaciones prolongadas Michael Olise y Dayor Upamecano

Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson; Karetsas, Inacio; Guirassy.

Bayern: Neuer; Stasinic, Upamecano, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Bischof, Luis Díaz; Kane.

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Árbitro: Daniel Schlager.

Estadio: Signal Iduna Park.

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