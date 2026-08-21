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Gol Caracol  / La delantera de Real Madrid para la temporada 2026/27; ¿qué papel tendrá Vinícius?

La delantera de Real Madrid para la temporada 2026/27; ¿qué papel tendrá Vinícius?

Previo al debut por Liga, Mourinho se refirió al equipo que ha conformado para esta nueva temporada, refiriéndose a los 'pesos pesados' del equipo y el papel que cada uno de ellos va a tener en el equipo.

Por: AFP
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Vinícius Júnior en su vuelta a los entrenamientos con Real Madrid.
Vinícius Júnior en su vuelta a los entrenamientos con Real Madrid.
Foto tomada del X de @realmadrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, consideró que sus estrellas Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham "no son incompatibles", pero reconoció que tiene que encontrar la "conjugación táctica" adecuada para ellos.

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"Los mejores quieren jugar con los mejores. Después la conjugación táctica puede ser un poquito más difícil", explicó el entrenador merengue en la rueda de prensa previa a su debut en LaLiga el sábado contra el Espanyol.

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La asociación de las tres estrellas madridistas es uno de los grandes desafíos de Mourinho, que puede verse enfrentado al mismo dilema que sus predecesores Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, que no lograron hacer jugar a los tres sin desequilibrar al equipo.

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"Ancelotti ha encontrado un Brasil perfecto para Vini, Deschamps encontró una Francia perfecta para Kylian, Tuchel ha encontrado (un equipo inglés) perfecto para Jude, más difícil para Mourinho encontrar perfecto para los tres", dijo el entrenador del Real Madrid.

"Yo quiero que cuando jueguen los tres se sientan confortables", explicó Mourinho, confiado en que todo irá bien cuando jueguen los tres.

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"Son jugadores de gran calidad y no siento tampoco que sean posiciones incompatibles. Tengo mucha confianza que vamos a tener una gran temporada con ellos", añadió el entrenador portugués.

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El exentrenador de Chelsea, Inter de Milán y Manchester United entre otros recordó, no obstante, que el compromiso "es innegociable" y advirtió que todos tendrán que implicarse en el trabajo defensivo.

"Hay que defender con once", aseguró Mourinho, para quien este concepto difiere en función de cada partido y cada adversario.

"Depende de la situación, pero hay que trabajar. Una cosa es trabajar presionando, otra cosa es trabajar cerrando espacios", explicó.

"Hay gente que va a tener que presionar verdaderamente, hay gente que tiene que cerrar espacios, pero el concepto de gente que defiende y gente que espera el balón recuperado no va", advirtió el entrenador merengue.

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El Real Madrid visita al Espanyol en su estreno liguero, una semana más tarde que la mayoría de los equipos debido al regreso más tardío de los internacionales que jugaron el Mundial de 2026.

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